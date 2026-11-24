Αλλάζει ο καιρός: Από τα 20άρια στο κρύο και τις καταιγίδες με ψυχρή εισβολή από την Κυριακή

Ο καιρός στη χώρα μας αλλάζει σταδιακά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών δίνουν τη θέση τους στο κρύο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις. Το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει αρκετές μεταβολές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ξεκινώντας με πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει ένα τριήμερο με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου διαφαίνεται το ενδεχόμενο μιας νέας ψυχρής εισβολής.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, ο υδράργυρος επιστρέφει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Η πτώση αυτή αναμένεται να φτάσει κατά τόπους ακόμη και τους 7 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια σαφή αλλαγή στις καιρικές συνθήκες.

Το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές δεν θα ξεπεράσουν τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα, στη δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία προβλέπεται να πέσει ακόμη και στους -2 βαθμούς Κελσίου, ενώ παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι επίσης αισθητή, αν και στα νότια νησιωτικά τμήματα ο υδράργυρος θα συνεχίσει να φτάνει κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος καιρός και βροχές το τριήμερο

Νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το διάστημα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με άστατο καιρό, χαρακτηριζόμενο από αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά θα ξεκινήσουν αρχικά κυρίως από τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές. Κατά τη διάρκεια αυτού του τριημέρου, οι νοτιάδες θα ανεβάσουν προσωρινά τον υδράργυρο, προτού επέλθει η επόμενη σημαντική μεταβολή.

Νέα ψυχρή εισβολή με πιθανές χιονοπτώσεις την Κυριακή

Από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, διαφαίνεται το ενδεχόμενο μιας νέας ψυχρής εισβολής, η οποία αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρει χιόνια στα ορεινά τμήματα, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στο μεταβαλλόμενο καιρικό σκηνικό.

Επιπλέον, χιονοπτώσεις είναι πιθανές και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, ολοκληρώνοντας ένα εβδομαδιαίο διάστημα με σημαντικές εναλλαγές στον καιρό. Από τις αρχικά υψηλές θερμοκρασίες, ο καιρός θα περάσει σε κρύο, βροχές και, τέλος, σε πιθανές χιονοπτώσεις, σηματοδοτώντας μια πλήρη μεταστροφή.

Με πληροφορίες από: Newsit