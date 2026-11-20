Το παρμπρίζ θολώνει ξανά μόλις χαμηλώσεις τον αέρα; Τι μπορείς να κάνεις

Το θάμπωμα του παρμπρίζ αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη συσσώρευση υγρασίας. Πολλοί οδηγοί παρατηρούν ότι, ακόμα και μετά τη χρήση του εξαερισμού για να καθαρίσει το τζάμι, το πρόβλημα επανέρχεται μόλις χαμηλώσουν την ένταση του αέρα. Η επανεμφάνιση του θαμπώματος υποδεικνύει συνήθως ότι, ενώ το τζάμι καθάρισε προσωρινά, η υγρασία εντός της καμπίνας παραμένει.

Ο ρόλος του κλιματισμού στο ξεθάμπωμα

Ο υγρός αέρας που βρίσκεται μέσα στην καμπίνα του οχήματος, όταν έρχεται σε επαφή με το κρύο κρύσταλλο του παρμπρίζ, δημιουργεί μικροσκοπικά σταγονίδια στην εσωτερική του επιφάνεια, προκαλώντας το θάμπωμα. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα κλιματισμού (A/C) παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση της υγρασίας από τον αέρα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το A/C είναι αποτελεσματικό στην αφαίρεση της υγρασίας, ακόμα και όταν έχουμε επιλέξει τη λειτουργία θέρμανσης. Αυτή η ιδιότητα του κλιματιστικού είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θαμπώματος, καθώς δεν αρκεί απλώς η παροχή ζεστού αέρα.

Σωστές ρυθμίσεις για άμεσο αποτέλεσμα

Για να αντιμετωπίσετε άμεσα το θάμπωμα, αν το όχημά σας διαθέτει λειτουργία MAX DEFROST για το μπροστινό παρμπρίζ, είναι προτιμότερο να την επιλέξετε. Αυτή η λειτουργία συνήθως ρυθμίζει αυτόματα τις απαραίτητες παραμέτρους για γρήγορο ξεθάμπωμα.

Στην περίπτωση που οι ρυθμίσεις γίνονται χειροκίνητα, κατευθύνετε τον αέρα απευθείας προς το τζάμι. Παράλληλα, ανεβάστε τη θερμοκρασία και την ένταση του ανεμιστήρα σε υψηλά επίπεδα. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα και να διατηρήσετε το A/C ενεργό, εφόσον το σύστημα του αυτοκινήτου το επιτρέπει, για να αφαιρεθεί η υγρασία.

Διατήρηση καθαρής ορατότητας μετά το ξεθάμπωμα

Αφού το τζάμι καθαρίσει πλήρως και η ορατότητα αποκατασταθεί, αντί να κλείσετε εντελώς τον αέρα, συνιστάται να χαμηλώσετε απλώς την ένταση του ανεμιστήρα. Με αυτό τον τρόπο, διατηρείται μια ροή αέρα που αποτρέπει την επανεμφάνιση του θαμπώματος, καθώς η καμπίνα δεν συσσωρεύει ξανά υγρασία.

Η διατήρηση μιας ελάχιστης ροής αέρα, σε συνδυασμό με την ενεργή λειτουργία του A/C, συμβάλλει στη συνεχή απομάκρυνση της υγρασίας από το εσωτερικό του οχήματος, εξασφαλίζοντας σταθερά καθαρό παρμπρίζ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Αντιμετώπιση επίμονου θαμπώματος και μειωμένης ροής

Εάν το πρόβλημα του θαμπώματος επανέρχεται επίμονα, ακόμα και μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, είναι καλό να ξεκινήσετε με απλούς ελέγχους. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βρεγμένα πατάκια μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για να στεγνώσουν. Επίσης, αποφύγετε να οδηγείτε με την ανακυκλοφορία του αέρα συνεχώς ενεργή, καθώς αυτό παγιδεύει την υγρασία εντός της καμπίνας.

Σε περίπτωση που η μοκέτα του οχήματος παραμένει υγρή ή αν παρατηρείτε ότι από τους αεραγωγούς βγαίνει ελάχιστος αέρας, ακόμα και όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλή ένταση, τότε είναι απαραίτητο να ζητήσετε έλεγχο από ειδικό. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει κάποια αιτία για την αυξημένη υγρασία ή πρόβλημα στη ροή του αέρα, που χρήζει επαγγελματικής αντιμετώπισης.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια

Πάνω απ' όλα, η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Μην ξεκινήσετε ποτέ την οδήγηση αν δεν έχετε πλήρως καθαρή ορατότητα μέσα από το παρμπρίζ. Ένα μικρό άνοιγμα που μπορεί να έχετε σκουπίσει με το χέρι δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίσει την απαραίτητη ασφάλεια.

Αν το παρμπρίζ θολώσει έντονα ενώ βρίσκεστε ήδη στον δρόμο και δεν μπορείτε να το καθαρίσετε αποτελεσματικά, σταματήστε αμέσως σε ένα ασφαλές σημείο. Περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ορατότητα πριν συνεχίσετε την πορεία σας, ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta