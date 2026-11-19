Η πρώτη προπόνηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (19/11) στο Κάριγκτον, διέρρευσε στο Youtube μέσω ανώνυμου λογαριασμού. Ένας δημιουργός περιεχομένου χρησιμοποίησε drone για να καταγράψει τις κινήσεις της ομάδας, προκαλώντας τεράστιο σάλο στο Νησί. Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται λίγα 24ωρα πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Η νέα εποχή υπό τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο

Η φετινή σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαρακτηρίζεται από έντονες αναταράξεις και δυσκολίες. Μετά από δέκα αγωνιστικές στην Premier League, οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, καταγράφοντας ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα στην πρόσφατη ιστορία τους. Αυτή η κατάσταση εντάθηκε περαιτέρω με την απόφαση για την απόλυση του Μάικλ Κάρικ, καθώς και με τον τρόπο που η διοίκηση του συλλόγου χειρίστηκε την αποχώρηση του Άγγλου τεχνικού, γεγονός που δημιούργησε ακόμα πιο έντονους κραδασμούς στο εσωτερικό της ομάδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οργής και αμφισβήτησης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλλαξε σελίδα από την Τετάρτη (19/11). Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τα ηνία και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Κάριγκτον. Η προετοιμασία αυτή αφορά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 Νοεμβρίου, στις 18:30, στο «Άνφιλντ», όπου ο νέος τεχνικός αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας.

Η δημόσια θέαση της προετοιμασίας

Ωστόσο, η προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ είναι πλέον σε δημόσια θέα και μάλιστα δωρεάν στο Youtube. Συγκεκριμένα, η πρώτη προπόνηση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, η οποία θα έπρεπε να παραμείνει εμπιστευτική, κυκλοφορεί ελεύθερα στην πλατφόρμα βίντεο εδώ και μερικές ώρες.

Το βίντεο δεν δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Γιουνάιτεντ, αλλά μέσω ενός ανώνυμου λογαριασμού. Ένας δημιουργός περιεχομένου κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και σήκωσε το drone του πάνω από το προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διαβόλων». Με αυτόν τον τρόπο, κατέγραψε ολόκληρη την πρώτη προπόνηση του νέου τεχνικού της αγγλικής ομάδας, μετατρέποντας την ιδιωτική προετοιμασία σε ένα ευρέως προσβάσιμο θέαμα.

Ο σάλος στο Νησί και οι αναφορές στο "Spygate"

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο στο Νησί, καθώς κυκλοφόρησε μόλις λίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη «μάχη» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους «Reds» του Κώστα Τσιμίκα. Η χρονική συγκυρία της διαρροής έχει εντείνει τις αντιδράσεις και τις συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο της Αγγλίας.

Το περιστατικό αυτό έφερε «μνήμες» από το σκάνδαλο «Spygate» που είχε ταράξει το αγγλικό ποδόσφαιρο στο παρελθόν. Τότε, ο αναλυτής του τεχνικού επιτελείου της Σάουθαμπτον είχε καταγράψει κρυφά με το κινητό του την προπόνηση της Μίντελσμπρο, πριν από μια κρίσιμη αναμέτρηση για τα playoffs ανόδου από την Championship στην Premier League. Ωστόσο, η παρούσα πηγή τονίζει ρητά ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το εν λόγω περιστατικό, παρά μόνο μια σύγκριση ως προς τη φύση της διαρροής.

Η απάντηση του μυστηριώδους δημιουργού

Ο μυστηριώδης δημιουργός περιεχομένου, ο οποίος ανέβασε το βίντεο στο Youtube, σχολίασε επίσημα τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν για παράνομη καταγραφή της προπόνησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση ήταν απολύτως νόμιμη και πως διαθέτει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που το αποδεικνύουν.

Συγκεκριμένα, ο δημιουργός ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπόκειται σε περιορισμούς, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να πετάξει εκεί. Δήλωσε επίσης ότι είχε οπτική επαφή με το drone καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και ότι το drone δεν πέταξε πάνω από κανέναν ούτε πλησίασε κανέναν. Κατά συνέπεια, υποστήριξε ότι η πτήση ήταν απολύτως νόμιμη βάσει των κανόνων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) για τη χρήση drones. Τέλος, τόνισε ότι το drone φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και ότι ο ίδιος διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και ασφαλιστικές καλύψεις, συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης, ενισχύοντας τη θέση του περί νομιμότητας των ενεργειών του.

Με πληροφορίες από: Athletiko