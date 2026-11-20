Χριστίνα Βακάκη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της – Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την παράσυρσή της

Η 29χρονη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρης. Η νεαρή γυναίκα, η οποία έκανε τζόκινγκ, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου παραμένει ως πολυτραυματίας.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Ευελπίδων, όταν η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ. Σε διασταύρωση, στο ύψος της οδού Καλύμνου, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν από Βάρη προς Κορωπί προσπάθησε να περάσει από τη διάβαση πεζών. Φαίνεται ότι ο οδηγός δεν είχε οπτική επαφή με την κοπέλα.

Εκείνη τη στιγμή, το όχημα τη χτύπησε και την παρέσυρε, αφήνοντάς την τραυματισμένη στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η παράσυρση ήταν τόσο σφοδρή που την εκτίναξε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Η κατάσταση της υγείας της

Η Χριστίνα Βακάκη διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε ως πολυτραυματίας, έχοντας υποστεί τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της στο πρώτο νοσοκομείο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστείων. Εκεί συνεχίζει να νοσηλεύεται, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Στιγμές μετά την παράσυρση

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, ένα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει η ΕΡΤ αποτυπώνει τις στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση. Στο βίντεο διακρίνονται άνθρωποι να σπεύδουν προς βοήθεια της 29χρονης.

Συγκεκριμένα, άτομα από την ιδιωτική ασφάλεια, που είχαν γίνει μάρτυρες του συμβάντος, καθώς και οδηγοί που είχαν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου, μαζί με περαστικούς, έτρεξαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη κοπέλα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr