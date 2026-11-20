Η δολοφονία της 24χρονης γυναίκας, της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, οδήγησε σε μία δύσκολη και επίπονη έρευνα από τις ελληνικές αρχές. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 19χρονου από τη Νέα Γουινέα, ο οποίος κατηγορείται για το στυγερό έγκλημα. Ο δράστης, πιστεύοντας ότι θα ξεφύγει από τις αρχές, προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του και να διαφύγει στο εξωτερικό.

Η δύσκολη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών ξεκίνησε με την αξιοποίηση βίντεο από την ημέρα της δολοφονίας, τα οποία είχαν καταγράψει τον 19χρονο μαζί με την 24χρονη. Τα πλάνα έδειχναν τους δύο να εισέρχονται στην πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια, η 24χρονη δεν καταγράφηκε ποτέ να βγαίνει από το σπίτι, ενώ ο 19χρονος φάνηκε να αποχωρεί κρατώντας μία βαλίτσα.

Ωστόσο, τα βίντεο δεν ήταν αρκετά για την οριστική ταυτοποίηση του δράστη. Η εικόνα δεν ήταν καθαρή, ενώ ο άνδρας που εμφανιζόταν έμοιαζε με άλλα άτομα από το περιβάλλον του θύματος, τα οποία είχαν θεωρηθεί αρχικά ύποπτα για το έγκλημα. Αυτό καθιστούσε την ταυτοποίηση ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτούσε την επιστράτευση άλλων μεθόδων.

Το καθοριστικό αποτύπωμα και οι ειδικές τεχνικές

Η σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση ήρθε από τους επιστήμονες του ελληνικού CSI. Μετά από μία δύσκολη έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη μέσω ενός «θολών» αποτυπώματος. Το αποτύπωμα αυτό εντοπίστηκε στην επιφάνεια μιας μαύρης πλαστικής σακούλας, η οποία βρισκόταν μέσα στη βαλίτσα που περιείχε τη σορό της νεκρής γυναίκας. Ο δράστης είχε χρησιμοποιήσει τη σακούλα για να τυλίξει τη σορό.

Η διαδικασία ταυτοποίησης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς είχαν περάσει περίπου 5-7 ημέρες από τη δολοφονία έως τον εντοπισμό της σορού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη παρουσία σωματικών υγρών αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχέραινε την ανάλυση του αποτυπώματος. Παρόλα αυτά, με τη χρήση νέων και ειδικών τεχνικών, οι επιστήμονες κατέστησαν δυνατή την ταυτοποίηση, δίνοντας στους αστυνομικούς το όνομα του φερόμενου δολοφόνου.

Οι κινήσεις του 19χρονου μετά το έγκλημα

Ο 19χρονος, μετά την πράξη του, έκανε συγκεκριμένες κινήσεις για να καλύψει τα ίχνη του και να διαφύγει. Καθάρισε σχολαστικά το σπίτι όπου έλαβε χώρα η δολοφονία και πέταξε τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι αρχικά πίστευε πως δεν θα συλληφθεί ποτέ, καθώς θεωρούσε ότι η βαλίτσα με τη σορό θα είχε περισυλλεγεί από το απορριμματοφόρο του Δήμου. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, καθώς ένας περαστικός που είδε τη βαλίτσα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Στη συνέχεια, ο 19χρονος εγκατέλειψε την Ελλάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ταξίδεψε αρχικά στην Ιταλία και από εκεί στη Γαλλία. Τελικά, εγκαταστάθηκε σε μία κωμόπολη του Στρασβούργου, όπου εμφανίστηκε ως «τουρίστας», πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα ξεγλιστρούσε από τις διωκτικές αρχές.

Η διεθνής συνεργασία και η αναμονή έκδοσης

Μετά την ταυτοποίηση του δράστη, ακολούθησε μία εκτεταμένη διεθνής συνεργασία με τις διωκτικές αρχές της Ευρώπης. Στόχος ήταν να εντοπιστεί η ακριβής τοποθεσία του 19χρονου και να εξασφαλιστεί η σύλληψή του. Οι πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι του από την Ελλάδα στην Ιταλία και τη Γαλλία αποδείχθηκαν καθοριστικές για τον εντοπισμό του στην κωμόπολη του Στρασβούργου.

Πλέον, αναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα, προκειμένου να δικαστεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η διαδικασία αυτή είναι το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης.

Τα βίντεο και ο βασικός μάρτυρας

Οι αστυνομικές πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο 19χρονος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά μαζί με την 24χρονη και να εισέρχεται στην πολυκατοικία της στον Άγιο Παντελεήμονα. Η 24χρονη δεν βγήκε ποτέ ξανά από το σπίτι, ενώ ο 19χρονος καταγράφηκε να αποχωρεί κρατώντας τη βαλίτσα.

Το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής. Αναμένεται να διαλευκανθεί κατά το στάδιο της απολογίας του ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζει και ένας συγκάτοικος του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι βασικός μάρτυρας και να έχει παράσχει πληροφορίες στους αστυνομικούς που ανέλαβαν την έρευνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis