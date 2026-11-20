Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στις 26 και 27 Νοεμβρίου, στο Θέατρο REX – Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», την παράσταση «ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ». Πρόκειται για ένα νέο έργο του Δημήτρη Κουρούμπαλη, σε σκηνοθεσία του ιδίου και της Φρόσως Κορρού, το οποίο θα παρουσιαστεί σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της δράσης της «Πολιτισμός για όλους», και σε συνεργασία με τη liminal.

Καινοτομία στην προσβασιμότητα των παραστάσεων

Φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά του Εθνικού Θεάτρου, οι υπηρεσίες προσβασιμότητας εντάσσονται οργανικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σκηνικής δράσης. Η παρουσία των διερμηνέων έχει εναρμονιστεί αισθητικά με το τοπίο της παράστασης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα.

Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής θεατρικής εμπειρίας, προσβάσιμης σε όλες και όλους τους θεατές. Η καινοτομία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση για συμπερίληψη και ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό.

Η ιστορία του Ρόμπιν και το μήνυμα της αλληλεγγύης

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ο Ρόμπιν, ένας νέος δασοφύλακας, του οποίου η αγάπη για το δάσος τον οδήγησε στην επιλογή αυτής της δουλειάς και στην υπηρεσία του Επιτρόπου που εξουσιάζει την περιοχή. Ο Επίτροπος, ωστόσο, δεν μοιράζεται την αγάπη του Ρόμπιν για τα δάση, καθώς προτιμά το κέρδος.

Μέρος του σχεδίου του για τον «εκσυγχρονισμό» της περιοχής είναι η εξαφάνιση του δάσους, με σκοπό τη δημιουργία δρόμων, εργοστασίων, ξενοδοχείων, ορυχείων και ζωολογικών κήπων. Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη μεγαλομανία του Επιτρόπου, ο Ρόμπιν κηρύσσεται παράνομος. Δεν είναι, όμως, μόνος σε αυτό τον αγώνα.

Στην καρδιά του δάσους ιδρύεται μια κοινότητα από ανθρώπους που το λέει η καρδιά τους, και ο Ρόμπιν μεταμορφώνεται στον Ρομπέν. Η σκηνική αφήγηση διαπνέεται από βαθιά οικολογική ευαισθησία και αλληλεγγύη, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα.

Ένα ολοζώντανο δάσος επί σκηνής

Η παράσταση χρησιμοποιεί ως όχημα τη μουσική, τα τραγούδια και σκηνικές μάχες που θυμίζουν κινηματογράφο, για να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα ολοζώντανο δάσος. Το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει ένα περιβάλλον γεμάτο μυρωδιές, ήχους και χρώματα, που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις.

Πρόκειται για μια θεατρική εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για να εμπνεύσει και να συγκινήσει, ενεργοποιώντας τη φαντασία των παιδιών. Στόχος είναι η επανασύνδεσή τους με το πολύτιμο καταφύγιο που κινδυνεύει, το δάσος, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για συμπερίληψη

Η ουσία της συμπερίληψης επεκτείνεται και πέρα από τη σκηνή, καθώς το εκπαιδευτικό εργαστήριο που ακολουθεί σταθερά κάθε παράσταση, γίνεται προσβάσιμο και σε παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαμόρφωση συνθηκών ισότιμης συμμετοχής για όλους τους μαθητές.

Το βιωματικό μουσικοθεατρικό εργαστήριο, το οποίο πλαισιώνει την παράσταση «ΡΟΜΠΕΝ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ», προσκαλεί τα παιδιά-θεατές σε μια συλλογική εμπειρία. Αυτή η εμπειρία είναι αφιερωμένη στη φροντίδα του δάσους, την αξία της συνεργασίας και τη δύναμη της κοινότητας, ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση.

Δημιουργία και καλλιέργεια αισθήσεων

Μέσα από την αφήγηση, τη μουσική και την κίνηση, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τοπία εμπνευσμένα από την παράσταση. Παράλληλα, διαμορφώνουν τη δική τους κοινότητα στην «καρδιά του δάσους», καλλιεργώντας τη φαντασία και τις αισθήσεις τους με έναν διαδραστικό τρόπο.

Αυτό το εργαστήριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης της παράστασης, καθώς επεκτείνει τη θεατρική εμπειρία πέρα από το τέλος της θεατρικής πράξης. Μέσα από αυτές τις βιωματικές δράσεις, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να συνδεθούν βαθύτερα με τα μηνύματα του έργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki