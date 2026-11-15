Γιατί το Wi-Fi σας επιβραδύνεται κάθε βράδυ (και πώς να το διορθώσετε)

Είναι ένα συνηθισμένο σενάριο: κάθε βράδυ, γύρω στις επτά, η σύνδεσή σας στο Wi-Fi αρχίζει να επιβραδύνεται δραματικά. Οι βιντεοκλήσεις κολλάνε, οι ταινίες αργούν να φορτώσουν και η περιήγηση στο διαδίκτυο γίνεται βασανιστική. Αυτό δεν είναι τυχαίο και, τις περισσότερες φορές, δεν φταίει ούτε ο πάροχός σας ούτε το router σας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτό το φαινόμενο και, ευτυχώς, υπάρχουν και πρακτικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε νέο εξοπλισμό.

Γιατί το Wi-Fi σας επιβραδύνεται κάθε βράδυ;

Το Wi-Fi λειτουργεί με ραδιοκύματα, τα οποία μοιράζονται στον αέρα. Φανταστείτε τον αέρα γύρω από το σπίτι σας ως έναν πολυσύχναστο δρόμο. Κάθε router είναι ένα όχημα που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δρόμο. Τις βραδινές ώρες, συνήθως μεταξύ 7 και 9, η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα. Όλοι οι γείτονές σας, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, αποφασίζουν να κάνουν streaming, να κατεβάσουν ενημερώσεις, να παίξουν online παιχνίδια ή να πραγματοποιήσουν βιντεοκλήσεις ταυτόχρονα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των διαθέσιμων καναλιών. Το router σας δεν επιβραδύνεται στην πραγματικότητα, αλλά περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δεκαπέντε ή περισσότερα άλλα router. Αυτή η αναμονή εκδηλώνεται σε εσάς ως πάγωμα της βιντεοκλήσης, διακοπές στον ήχο ή μια ιστοσελίδα που χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα για να φορτώσει, ενώ το απόγευμα φόρτωνε σε 1 δευτερόλεπτο.

Κατανοώντας τις ζώνες συχνοτήτων: 2.4 GHz και 5 GHz

Το οικιακό Wi-Fi χρησιμοποιεί κυρίως δύο ζώνες συχνοτήτων: την παλαιότερη 2.4 GHz και τη νεότερη 5 GHz. Η κατανόηση των διαφορών τους είναι το κλειδί για τη βελτίωση της σύνδεσής σας.

Η ζώνη 2.4 GHz έχει μεγαλύτερη εμβέλεια και περνάει καλύτερα μέσα από τοίχους και εμπόδια. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές συσκευές, όπως έξυπνες πρίζες, κουδούνια με κάμερα, baby monitors και παλαιότερα laptops, επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Το πρόβλημα είναι ότι διαθέτει μόνο τρία μη επικαλυπτόμενα κανάλια (1, 6 και 11). Τρία κανάλια για μια ολόκληρη γειτονιά! Αν το router σας είναι διπλής ζώνης και δεν έχετε διαχωρίσει τα ονόματα των δικτύων, οι μισές συσκευές σας πιθανότατα προσκολλώνται στη ζώνη 2.4 GHz από συνήθεια, ακόμα κι αν η ζώνη 5 GHz θα ήταν πιο ισχυρή.

Η ζώνη 5 GHz διαθέτει περίπου 19 χρησιμοποιήσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται υπέροχο, και τις περισσότερες φορές είναι. Ωστόσο, η εμβέλειά της είναι μικρότερη. Το σήμα 5 GHz εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα μέσα από έναν συμπαγή τοίχο από το 2.4 GHz. Για παράδειγμα, σε ένα σπίτι, ένα σήμα 5 GHz που είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με το router μπορεί να είναι 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά, περνώντας μέσα από έναν τοίχο. Αυτό εξακολουθεί να είναι επαρκές για streaming σε ανάλυση 4K, αλλά όχι ο αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία του router.

Η σημασία των καναλιών και πώς να τα αξιοποιήσετε

Όπως αναφέρθηκε, η ζώνη 2.4 GHz είναι εξαιρετικά συνωστισμένη λόγω του περιορισμένου αριθμού καναλιών της. Αντίθετα, η ζώνη 5 GHz προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές, πράγμα που σημαίνει λιγότερες παρεμβολές και καλύτερες ταχύτητες.

Επιπλέον, υπάρχουν τα κανάλια DFS (τα υψηλότερα της ζώνης 5 GHz, από 52 έως 140). Αυτά τα κανάλια είναι συνήθως λιγότερο συνωστισμένα, επειδή πολλά παλαιότερα router και τηλέφωνα δεν τα χρησιμοποιούν. Αν το router σας υποστηρίζει DFS, μπορείτε να εξερευνήσετε τη χρήση αυτών των καναλιών για να βρείτε μια πιο «καθαρή» διαδρομή για τα δεδομένα σας.

Πρακτικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα

Υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βελτιώσετε άμεσα την απόδοση του Wi-Fi σας:

Διαχωρίστε τα ονόματα των δικτύων (SSID): Συνδεθείτε στις ρυθμίσεις του router σας (συνήθως μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογώντας την IP διεύθυνση του router, π.χ., 192.168.1.1). Αναζητήστε την επιλογή για να διαχωρίσετε τα ονόματα των δικτύων Wi-Fi για τις ζώνες 2.4 GHz και 5 GHz. Δώστε τους διαφορετικά ονόματα, όπως «ΤοΔικοΜου_WiFi_2.4GHz» και «ΤοΔικοΜου_WiFi_5GHz». Αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέγετε χειροκίνητα σε ποια ζώνη θα συνδέετε κάθε συσκευή.

Προτιμήστε τη ζώνη 5 GHz για τις συσκευές υψηλών απαιτήσεων: Μόλις διαχωρίσετε τα δίκτυα, συνδέστε τις συσκευές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα και βρίσκονται κοντά στο router (π.χ., laptops, smart TVs, κονσόλες παιχνιδιών, smartphones) στο δίκτυο 5 GHz. Για συσκευές που βρίσκονται πιο μακριά ή δεν απαιτούν τόσο μεγάλη ταχύτητα (π.χ., έξυπνες πρίζες, παλαιότερα tablets), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο 2.4 GHz.

Βελτιστοποιήστε την τοποθέτηση του router: Η θέση του router παίζει σημαντικό ρόλο. Αποφύγετε να το τοποθετείτε σε κλειστά ντουλάπια, πίσω από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν παρεμβολές (π.χ., φούρνοι μικροκυμάτων). Τοποθετήστε το σε κεντρικό σημείο του σπιτιού, σε κάποιο ύψος, μακριά από εμπόδια, για καλύτερη διάχυση του σήματος.

Πότε ένα νέο router δεν θα βοηθήσει

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ένα νέο, ακριβό router ή ένα σύστημα mesh δεν θα λύσει πάντα το πρόβλημα. Αν η βασική αιτία είναι ο εξωτερικός συνωστισμός των ραδιοκυμάτων στην περιοχή σας, ένα πιο ισχυρό router δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα κανάλια στον αέρα. Απλώς θα περιμένει τη σειρά του, όπως και το παλιό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να είναι τόσο βαθύ που δεν μπορεί να διορθωθεί με αλλαγές στο σπίτι σας και μπορεί να απαιτεί αλλαγή παρόχου internet, αν και αυτό είναι σπάνιο. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις αργού Wi-Fi τις βραδινές ώρες μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με τις παραπάνω απλές ρυθμίσεις, εξοικονομώντας σας χρήματα από αγορές εξοπλισμού που τελικά δεν χρειάζεστε.

Διαβάστε το άρθρο: Repair Habit