Οι φράσεις που προσβάλλουν, ακόμα κι όταν λέγονται για πλάκα

Οι λέξεις διαθέτουν μια απίστευτη δύναμη και η σημασία τους μπορεί να είναι συγκεκριμένη και απόλυτη. Συχνά, σε κοινωνικές περιστάσεις, όπως ένα οικογενειακό τραπέζι, μια συζήτηση με φίλους ή ένας καφές με συναδέλφους, κάποιος μπορεί να εκτοξεύσει μια ατάκα που προκαλεί αμηχανία.

Αυτά τα σχόλια μπορεί να αφορούν την εμφάνιση, την προσωπική ζωή ή γενικότερα μια επιλογή που έχει γίνει. Οι παρευρισκόμενοι ενδέχεται να γελάσουν, ενώ ο αποδέκτης χαμογελά αμήχανα, πριν προλάβει να ακούσει τη γνώριμη φράση: «Έλα, πλάκα κάνω».

Όταν η «πλάκα» κρύβει ενόχληση

Έτσι, έχουμε συνηθίσει να προσπερνάμε σχόλια που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αθώα. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή θέλουμε να είμαστε ευγενικοί είτε για να αποφύγουμε μια ένταση. Πρόκειται για φράσεις που λέγονται με χαλαρό ύφος, αλλά κρύβουν μια μικρή ενόχληση, την οποία συχνά δεν εκφράζουμε για να μη χαλάσει η ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύουμε ότι έχουμε χιούμορ, ειδικά όταν το αστείο κάποιου άλλου γίνεται εις βάρος μας. Υπάρχουν ορισμένες φράσεις που δεν γίνονται πιο κομψές επειδή ειπώθηκαν με χαμόγελο. Αντιθέτως, είναι πολύ προσβλητικές και είναι σημαντικό να τις αναγνωρίσουμε ως αυτό που πραγματικά είναι, χωρίς να βάζουμε περιτυλίγματα.

«Έχεις μείνει ο ίδιος/ίδια»: Ο υπαινιγμός της στασιμότητας

Μια τέτοια φράση μπορεί να ειπωθεί με αφορμή μια εμφάνιση, μια συνήθεια ή ακόμα και τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι συνήθως δεν πρόκειται για μια απλή παρατήρηση, αλλά για έναν έμμεσο υπαινιγμό ότι ο άλλος έχει μείνει στάσιμος, δεν εξελίσσεται ή εξακολουθεί να κάνει τα ίδια λάθη.

Κανείς δεν χρειάζεται να αποδεικνύει διαρκώς ότι έχει αλλάξει για να κερδίσει την αποδοχή των γύρω του. Επιπλέον, δεν είναι κάθε αλλαγή απαραίτητα προς το καλύτερο.

«Δεν δείχνεις την ηλικία σου»: Το «κομπλιμέντο» που υποτιμά

Αυτή είναι μια φράση που συχνά παρουσιάζεται ως κομπλιμέντο, αλλά στην πραγματικότητα περιέχει μια αρκετά άβολη παραδοχή: ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο λιγότερο περιμένουμε να είμαστε όμορφοι, δραστήριοι ή ελκυστικοί.

Είτε απευθύνεται σε γυναίκα είτε σε άντρα, το σχόλιο υποβαθμίζει τον άνθρωπο σε σχέση με την ηλικία του και δημιουργεί την εντύπωση ότι η καλή εμφάνιση αποτελεί ευχάριστη εξαίρεση. Η ηλικία δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από συγκρίσεις και αξιολογήσεις.

Σχόλια για την πορεία ζωής και τις επιλογές

Υπάρχουν φράσεις που μπορεί να ακουστούν ακόμα και ανάμεσα σε φίλους ή συγγενείς, συνήθως με αφορμή την επαγγελματική πορεία ή τις επιλογές κάποιου. Αυτές υπονοούν ότι η ζωή του άλλου δεν έχει εξελιχθεί όπως θα έπρεπε και ότι ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά γι’ αυτό.

Ωστόσο, παραβλέπουν όλες τις διαφορετικές συνθήκες, τις δυσκολίες και τις προτεραιότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Δεν έχουν όλοι τους ίδιους στόχους ούτε ακολουθούν την ίδια διαδρομή, και σίγουρα δεν χρειάζονται όλοι ένα επικριτικό σχόλιο για να αξιολογήσουν τη ζωή τους.

Η δικαιολογία του «πλάκα κάνω»

Η φράση «Έλα, πλάκα κάνω» είναι ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθεί μια προσβολή. Αντί να αναγνωριστεί η προσβλητική φύση του σχολίου, επιχειρείται η υποβάθμιση της σημασίας του, αφήνοντας τον αποδέκτη σε αμηχανία.

Με πληροφορίες από: jenny.gr