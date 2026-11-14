Ο θάνατος του 43χρονου Γιάννη Ηλιάδη έξω από μπαρ στις Φέρες Έβρου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 2024, έχει προκαλέσει σωρεία ερωτημάτων και αντιδράσεων. Η αδερφή του θύματος, πατέρα τεσσάρων παιδιών, εξέφρασε την οργή της στην κάμερα του «Τούνελ», καθώς ο άνθρωπος που φέρεται να τον χτύπησε μέχρι θανάτου κυκλοφορεί ελεύθερος. Συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα σκοτεινό παρασκήνιο, κλίμα φόβου στην τοπική κοινωνία και καταγγελίες για πιθανή συγκάλυψη των γεγονότων.

Το μοιραίο βράδυ στις Φέρες

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε ανήμερα Δεκαπενταύγουστο του 2024, όταν ο Γιάννης Ηλιάδης δέχθηκε βίαια χτυπήματα έξω από ένα υπαίθριο κλαμπ στις Φέρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 43χρονος οικογενειάρχης είχε πάει νωρίτερα σε χειμερινό μαγαζί με τους κουμπάρους του και ζήτησε ένα ποντιακό τραγούδι, κάτι που φέρεται να ενόχλησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τον είχε «στο μάτι».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον Γιάννη να έρχεται προς την είσοδο του μαγαζιού με το πρόσωπό του γεμάτο αίματα, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα. Εκεί συναντήθηκε με τον πορτιέρη, ο οποίος, χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα, τον σήκωσε και τον έριξε με δύναμη κάτω, με το κεφάλι. Μετά την πτώση του στο έδαφος, ο άτυχος πατέρας τεσσάρων κοριτσιών δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον και ανέπνεε με δυσκολία, πέφτοντας σε κώμα από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ.

Οι καταγγελίες της οικογένειας και οι φόβοι των μαρτύρων

Η αδερφή του Γιάννη Ηλιάδη, Μαρίνα, εξέφρασε την οργή της για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που χτύπησε τον αδερφό της κυκλοφορεί ελεύθερος και συνεχίζει τη ζωή του «σαν να μην συνέβη τίποτα». «Πώς κοιμάται, πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος; Να βλέπει τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα! Αυτός άνετος, τα καφεδάκια του, κυκλοφορεί σαν να μην έγινε τίποτα! Αυτό με εξοργίζει, με πονάει πιο πολύ που υπάρχει τέτοια αναισθησία», τόνισε οργισμένη. Επίσης, επέρριψε ευθύνες στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που δεν έκανε κάτι για να σταματήσει την κατάσταση, ενώ αναρωτήθηκε για την παρουσία «μπράβων» στις Φέρες, ειδικά όταν τρεις αστυνομικοί βρίσκονταν μέσα στο μαγαζί.

Συγγενείς και στενοί φίλοι του θύματος κάνουν λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά προς έναν Πόντιο και εκφράζουν σοβαρές καταγγελίες για τη στάση που τηρήθηκε μετά το συμβάν. Ένας στενός φίλος του Γιάννη Ηλιάδη υποστηρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διασυνδέσεις με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εξουσίας και κάνει λόγο για πιθανή συγκάλυψη. Ο ίδιος διατύπωσε ερωτήματα για τον τρόπο που ενήργησαν οι αστυνομικοί, καθώς, παρά την κλήση για ξυλοδαρμό, δεν έγιναν προσαγωγές, ενώ αμφισβητεί την πληρότητα της αρχικής δικογραφίας.

Το κλίμα τρομοκρατίας και οι πιέσεις

Το κλίμα φόβου στην τοπική κοινωνία επιβεβαιώνεται και από αυτόπτες μάρτυρες. Ένας μάρτυρας παραδέχτηκε ότι δίσταζε να μιλήσει, φοβούμενος ότι θα γίνει γνωστό πως έδωσε πληροφορίες και ότι στη συνέχεια θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που εργάζονταν ως πορτιέρηδες. Καταγγελίες αναφέρουν ότι εργαζόμενοι δέχθηκαν πιέσεις να μη μιλήσουν για την παρουσία πορτιέρη, ενώ μια μαρτυρία-κλειδί έκανε λόγο για εντολή προς τον κατηγορούμενο: «Να τον βγάλεις έξω και να τον κάνεις να μην ξαναγυρίσει».

Ο πορτιέρης, ένας 18χρονος που φέρεται να εργαζόταν στο συγκεκριμένο μπαρ τους τελευταίους δύο μήνες και γνώριζε τζούντο και ακόντιο, έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τη θανατηφόρα επίθεση. Μετά το συμβάν εξαφανίστηκε. Ο μάρτυρας που είδε το χτύπημα ανέφερε ότι οι αστυνομικοί δεν πήραν καταθέσεις από όλους, αλλά ο ίδιος πήγε και τους ανέφερε το χτύπημα που είχε δει. Η οικογένεια ζητά δικαίωση για τον άδικο χαμό του Γιάννη.

Με πληροφορίες από: megatv.com, megatv.com, megatv.com, anikolouli.gr