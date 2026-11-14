Επικίνδυνη προσγείωση αεροσκάφους στο Χίθροου με διπλή πρόσκρουση ουράς

Ένα αεροσκάφος της British Airways ενεπλάκη σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, το πρωί. Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321neo, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Άμστερνταμ με προορισμό το Λονδίνο, χτύπησε δύο φορές την ουρά του στον διάδρομο. Από θαύμα αποφεύχθηκε ένα σοβαρό αεροπορικό ατύχημα, καθώς το αεροσκάφος κατάφερε να σηκωθεί ξανά στον αέρα μετά τις προσκρούσεις.

Η κρίσιμη στιγμή της προσγείωσης

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση BA431 της British Airways. Κατά την προσπάθεια προσγείωσης στο βρετανικό αεροδρόμιο, το Airbus A321neo κατέγραψε αυτό που στην αεροπορική ορολογία ονομάζεται «double tail strike», δηλαδή διπλή τριβή της ουράς του αεροσκάφους στον διάδρομο. Αυτή η επικίνδυνη επαφή της ουράς με την επιφάνεια του διαδρόμου συνέβη δύο φορές, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Η προσπάθεια προσγείωσης εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η διπλή πρόσκρουση της ουράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ωστόσο, οι χειριστές του αεροσκάφους κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποτρέψουν μια πιθανή καταστροφή, σηκώνοντας εκ νέου το αεροσκάφος στον αέρα.

Αποφυγή αεροπορικού ατυχήματος

Η αποφυγή ενός αεροπορικού ατυχήματος στο Χίθροου χαρακτηρίστηκε ως «από θαύμα». Παρά τις δύο διαδοχικές προσκρούσεις της ουράς στον διάδρομο, το αεροσκάφος δεν υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές που θα οδηγούσαν σε τραγικά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι το αεροσκάφος κατάφερε να απογειωθεί ξανά μετά το συμβάν υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών και την επιτυχή διαχείριση της κατάστασης.

Τα πλάνα που κόβουν την ανάσα

Ολόκληρη η επικίνδυνη αυτή απόπειρα προσγείωσης καταγράφηκε ζωντανά από την 24ωρη κάμερα παρακολούθησης του βρετανικού αεροδρόμου. Τα πλάνα του περιστατικού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και κόβουν την ανάσα, μεταφέροντας την αγωνία των στιγμών που εκτυλίχθηκαν στον διάδρομο.

Το βίντεο δείχνει με σαφήνεια τη στιγμή που η ουρά του Airbus A321neo χτυπά δύο φορές τον διάδρομο του Χίθροου, πριν το αεροσκάφος ανακτήσει τον έλεγχο και απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την αποφυγή του ατυχήματο

Caught live on our 24/7 Camera BA431 encountered a double tail strike upon landing at Heathrow Airport this morning. What happened here? #aviation #avgeek https://t.co/NRUY3r9GfL — BIG JET TV (@BigJetTVLIVE) November 12, 2026

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr