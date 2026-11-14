Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Με τη Σελήνη να φωτίζει τον τομέα της καριέρας, βρίσκεσαι περισσότερο στο προσκήνιο και οι άλλοι προσέχουν τις κινήσεις σου. Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες σου δυναμώνουν, όμως ίσως δυσκολευτείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε προσωπικές και πρακτικές ανάγκες. Μην αναλύεις υπερβολικά κάθε συναίσθημα. Καθώς περνά η ημέρα, ευνοούνται συζητήσεις για οικονομικές εκκρεμότητες, κοινά χρήματα ή υποστήριξη. Μια ήπια προσέγγιση μπορεί να φέρει συμφωνία, ενώ η ειλικρινής εξομολόγηση βαθαίνει έναν δεσμό και δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσά σας.

Ταύρος

Η Σελήνη στον τομέα της περιπέτειας σε παρακινεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να μάθεις και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Ωστόσο, οι διαφορετικές ανάγκες σου μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αναποφασιστικότητα. Μην πιέζεις τις εξελίξεις· ξεχώρισε πρώτα τι έχει πραγματική σημασία. Καθώς προχωρά η ημέρα, οι συζητήσεις με σύντροφο ή ένα ξεχωριστό πρόσωπο γίνονται πιο ουσιαστικές. Μπορείς να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι και να πετύχεις συνεννόηση μέσα από κατανόηση, ευγένεια και αμοιβαία διάθεση συνεργασίας και σεβασμού.

Δίδυμοι

Σήμερα σε απασχολούν περισσότερο όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις και τις συμπεριφορές. Η ανάγκη να θεραπεύσεις, να ανανεωθείς και να βάλεις τάξη σε συναισθηματικές εκκρεμότητες γίνεται εντονότερη. Ίσως νιώσεις διχασμένος/η και δυσκολευτείς να αποφασίσεις· μην πιέσεις τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις. Αργότερα, οι άλλοι αναγνωρίζουν τη μοναδική οπτική σου και τον ενθουσιασμό σου. Μπορείς να προχωρήσεις παραγωγικά μόνος/η, αρκεί να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να σεβαστείς τον προσωπικό σου ρυθμό, χωρίς βιασύνη.

Καρκίνος

Η ημέρα σε καλεί να δεις τις σχέσεις και τις προσωπικές σου επιθυμίες από διαφορετική οπτική. Οι αντικρουόμενες ανάγκες μπορεί να σε μπερδέψουν και να δυσκολέψουν προσωρινά τις αποφάσεις σου. Μην προσπαθήσεις να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Καθώς περνούν οι ώρες, η γοητεία, η δημιουργικότητα και η ζεστασιά σου γίνονται πιο έντονες. Είναι εξαιρετική στιγμή για έρωτα, φίλους και όμορφες στιγμές. Άφησε πίσω παράπονα και απόλαυσε όσα σε συνδέουν πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου.

Λέων

Η Σελήνη στον τομέα της εργασίας και της υγείας σε ωθεί να οργανώσεις εκκρεμότητες και να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα. Παράλληλα, μπορεί να νιώθεις διχασμένος/η ανάμεσα στην ανάγκη για ηρεμία και στην έντονη περιέργειά σου. Μην πιέζεις καταστάσεις για να πάρεις απαντήσεις. Καθώς προχωρά η ημέρα, η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα γίνεται πιο ουσιαστική. Μια προσωπική εξομολόγηση μπορεί να φέρει εγγύτητα, κατανόηση και την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, χωρίς να χρειάζεται να προσποιείσαι τίποτα.

Παρθένος

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για προσωπική απόλαυση παραμένουν στο επίκεντρο. Θέλεις να εκφραστείς, να διασκεδάσεις και να ασχοληθείς με όσα σε εμπνέουν, όμως ένα άλλο κομμάτι σου ζητά ηρεμία και απλότητα. Βρες τι πραγματικά σε γεμίζει, χωρίς να σκορπίζεις την ενέργειά σου. Καθώς περνά η ημέρα, οι συζητήσεις και η ανταλλαγή ιδεών γίνονται ιδιαίτερα γόνιμες. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει την ατμόσφαιρα και να θεραπεύσει μια παρεξήγηση, ανοίγοντας δρόμο για ουσιαστική επικοινωνία.

Ζυγός

Η Σελήνη στον τομέα του σπιτιού σε κάνει πιο εσωστρεφή και προστατευτικό/η με τα συναισθήματά σου. Οι αντικρουόμενες ανάγκες μπορεί να προκαλέσουν αναποφασιστικότητα, γι’ αυτό μην απαιτείς από τον εαυτό σου να βρει αμέσως όλες τις απαντήσεις. Δώσε χώρο στην αυτογνωσία και φρόντισε τις προσωπικές σου ανάγκες. Καθώς προχωρά η ημέρα, ευνοούνται δραστηριότητες που σε γειώνουν, αλλά και συζητήσεις για συμφωνίες ή αγορές. Μια προσεκτική διαπραγμάτευση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα και να σε ανακουφίσει.

Σκορπιός

Η επικοινωνία αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορείς να συγκεντρώσεις χρήσιμες πληροφορίες μέσα από συζητήσεις και επαφές. Παρότι ίσως δυσκολεύεσαι να πάρεις οριστικές αποφάσεις, αρχίζεις να κατανοείς καλύτερα τα κίνητρα και τις ανάγκες σου. Αργότερα, η συνεργασία γίνεται πιο εύκολη και μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις. Άκου διαφορετικές απόψεις χωρίς άμυνες. Δημιουργικές ιδέες, τρυφερές χειρονομίες και μια διάθεση συμφιλίωσης μπορούν να μεταμορφώσουν το κλίμα στις σχέσεις σου και να φέρουν ανακούφιση.

Τοξότης

Η Σελήνη στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών αξιών σε καλεί να αναζητήσεις ασφάλεια και ισορροπία. Δώσε προσοχή στις πρακτικές ανάγκες σου και προσπάθησε να περιορίσεις ότι σου προκαλεί άγχος. Μην πάρεις δύσκολες αποφάσεις αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλεις. Καθώς περνά η ημέρα, η αισιοδοξία επιστρέφει και μπορεί να ανακαλύψεις μια ευκαιρία ανάπτυξης. Δραστηριότητες που ανανεώνουν σώμα, μυαλό και ψυχή θα σε βοηθήσουν να βρεις απαντήσεις και να ανακτήσεις την εσωτερική σου ισορροπία.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ανάγκη να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και να κινηθείς με τους δικούς σου όρους. Ωστόσο, μικρές απογοητεύσεις ή μειωμένη ενέργεια μπορεί να σε κάνουν να αμφιβάλλεις. Μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις και απόφυγε βιαστικές δεσμεύσεις. Καθώς προχωρά η ημέρα, οι σχέσεις με φίλους και συνεργάτες ζεσταίνονται. Μια συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την επαφή, να φέρει υποστήριξη ή να αποκαλύψει τρυφερά συναισθήματα που παρέμεναν κρυμμένα μέχρι τώρα.

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να προστατεύσεις τον προσωπικό σου χώρο. Ίσως νιώθεις διχασμένος/η ανάμεσα στις κοινωνικές υποχρεώσεις και στις πρακτικές ανάγκες σου. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να ανταποκριθεί σε όλα. Λίγος χρόνος χωρίς παρεμβάσεις θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις ισορροπία. Αργότερα, μπορείς να σχεδιάσεις πιο μακροπρόθεσμα επαγγελματικά βήματα και να βρεις δημιουργικές λύσεις σε θέματα εργασίας ή υγείας. Η αυτοπεποίθηση επιστρέφει μέσα από μικρές, ουσιαστικές επιτυχίες και νέους στόχους.

Ιχθύς

Οι σημερινές επιρροές φέρνουν στην επιφάνεια διαφορετικές ανάγκες: ένα κομμάτι σου θέλει να προχωρήσει, ενώ ένα άλλο αναζητά ασφάλεια και χρόνο για σκέψη. Μικρές παρεξηγήσεις είναι πιθανές, αλλά μπορούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι εμποδίζει την εξέλιξή σου. Καθώς περνά η ημέρα, ενισχύονται η έμπνευση, η διορατικότητα και η διάθεσή σου για νέα σχέδια. Ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σε ενθαρρύνει, ενώ μια ουσιαστική συζήτηση λειτουργεί πραγματικά θεραπευτικά και σου δίνει δύναμη.

Με πληροφορίες από: tlife.gr