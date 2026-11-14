Αεροπορικό χάος στις ΗΠΑ: Ο εναέριος χώρος άδειασε μετά από τεχνικό πρόβλημα

Πρωτοφανής παράλυση των αερομεταφορών σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο αμερικανικός εναέριος χώρος να αδειάσει μέσα σε λίγες ώρες. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έλαβε την απόφαση να καθηλώσει όλα τα αεροσκάφη λόγω ενός σοβαρού τεχνικού προβλήματος. Εντυπωσιακά βίντεο από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης που προκλήθηκε.

Η δραματική μείωση των πτήσεων

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η πλατφόρμα Flightradar24 αναδεικνύουν το μέγεθος της αναστάτωσης. Στο αποκορύφωμα της κρίσης, συγκεκριμένα στις 01:29 τοπική ώρα, μόλις 336 αεροσκάφη σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονταν στον αέρα με προορισμό αεροδρόμια των ΗΠΑ. Αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός, δεδομένου ότι υπό κανονικές συνθήκες, την ίδια ώρα, ο αριθμός των πτήσεων που κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνά τις 3.600.

Η αιτία του τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με αναφορές, το πρόβλημα προκλήθηκε από μια αποτυχημένη ενημέρωση στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών της FAA, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία L3Harris. Η αποτυχία αυτή οδήγησε σε κατάρρευση του συστήματος που συνδέει τις εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, οι ελεγκτές έχασαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλά κέντρα.

Οι πρώτες ενδείξεις του προβλήματος εμφανίστηκαν στις 3:44 μ.μ., όταν μια ειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε «τηλεπικοινωνιακά ζητήματα» στο Κέντρο της Βοστώνης. Αυτό συνέβη 80 λεπτά πριν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναφερθούν επίσημα σε διακοπή τηλεπικοινωνιών.

Οι εκτεταμένες ακυρώσεις και οι επιπτώσεις

Η κρίση είχε άμεσες και εκτεταμένες επιπτώσεις στις πτήσεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Flightradar24, οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς τις ΗΠΑ πλησίασαν τις 10.000 έως και το Σάββατο (14/11). Οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να αναπροσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους και να επαναφέρουν τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα πληρώματα στις προβλεπόμενες θέσεις τους.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν άμεσα σε ακυρώσεις. Η Southwest και η JetBlue ακύρωσαν όλες τις υπόλοιπες πτήσεις για εκείνη τη νύχτα, ενώ η JetBlue είχε ήδη ακυρώσει ορισμένες πτήσεις για το Σάββατο.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις επίθεσης

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το FBI και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το πρόβλημα προκλήθηκε από κάποια επίθεση. Η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο τεχνικό ζήτημα που οδήγησε στην παράλυση του συστήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr