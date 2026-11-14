Η Gen Z αισθάνεται διαρκώς εξαντλημένη παρά τις αμέτρητες επιλογές

Η γενιά Z, μια γενιά που μεγάλωσε με αμέτρητες επιλογές και την υπόσχεση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, φαίνεται να δυσκολεύεται να διαχειριστεί το μέλλον της. Παρά τις προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή, την επιδίωξη των ονείρων και την άρνηση συμβιβασμών, η Gen Z βιώνει μια διαρκή κατάσταση εξάντλησης.

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε αυτή η γενιά, με την πίεση της εργασίας, την οικονομική αβεβαιότητα, τη συνεχή σύγκριση στα social media και την ανάγκη να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, έχει οδηγήσει στο σημείο να θεωρείται ακόμα και η ξεκούραση ως πολυτέλεια.

Οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής

Η συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία των νέων δεν περιορίζεται πλέον στο άγχος ή την επαγγελματική εξουθένωση. Αφορά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής που κάνει πολλούς νέους να αισθάνονται κουρασμένοι, ακόμα και πριν προλάβουν να απολαύσουν όσα έχουν καταφέρει.

Οι απαιτήσεις έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Δεν αρκεί πλέον να σπουδάσει κανείς, να βρει μια δουλειά και να δημιουργήσει μια ζωή που τον ικανοποιεί. Πρέπει να έχει κάνει καριέρα, να έχει πλούσια κοινωνική ζωή, να επιτυγχάνει προσωπική εξέλιξη, να έχει ενδιαφέροντα, να διατηρεί καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, αλλά και να προβάλλει μια εικόνα που δείχνει ότι έχει καταφέρει τα πάντα.

Η επίδραση των social media

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση, καθώς καθημερινά φέρνουν τους νέους αντιμέτωπους με τις επιτυχίες, τα ταξίδια, τις σχέσεις και την επαγγελματική εξέλιξη των άλλων.

Ακόμα και με την επίγνωση ότι αυτές είναι επιλεγμένες στιγμές και όχι η πλήρης πραγματικότητα, είναι δύσκολο για τη Gen Z να μην συγκρίνει τη δική της ζωή με αυτές τις προβαλλόμενες εικόνες.

Το well-being ως υποχρέωση

Ακόμα και η φροντίδα του εαυτού, το λεγόμενο well-being, έχει μετατραπεί σε μια λίστα υποχρεώσεων. Οι νέοι καλούνται να κάνουν διαλογισμό, journaling, να γυμνάζονται, να κοιμούνται σωστά, να τρώνε υγιεινά και να φροντίζουν τον εαυτό τους, προσθέτοντας έτσι ακόμα περισσότερα «πρέπει» στην καθημερινότητά τους.

Αυτή η συνεχής προσπάθεια να ανταποκριθούν σε ένα πλήθος απαιτήσεων, ακόμα και στον τομέα της ευεξίας, εντείνει την αίσθηση της εξάντλησης και της πίεσης.

Το μεγάλο στοίχημα της Gen Z

Ίσως αυτό που χρειάζεται η Gen Z δεν είναι άλλη μια υπενθύμιση για το πόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθήσει, να οργανωθεί ή να γίνει πιο αυθεντική. Αντιθέτως, ενδεχομένως να χρειάζεται να της επιτραπεί να μην τα προλαβαίνει όλα, να αλλάζει γνώμη, να κάνει λάθη και να μην αισθάνεται ότι μένει πίσω κάθε φορά που κάποιος άλλος προχωρά.

Η ζωή δεν αποτελεί έναν διαρκή αγώνα, ούτε μια λίστα με στόχους που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Το μεγαλύτερο στοίχημα για μια γενιά που μεγάλωσε πιστεύοντας ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι να ανακαλύψει ότι πρέπει να κάνει μόνο όσα την ευχαριστούν πραγματικά.

Με πληροφορίες από: jenny.gr