Το ΕΚΑΒ απαντά στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή στο «Γεννηματάς»

Το ΕΚΑΒ προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Η ανακοίνωση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, έρχεται ως απάντηση στις αιχμές που είχε εκφράσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών προσώπων.

Η επίσημη τοποθέτηση του ΕΚΑΒ

Στην ανακοίνωσή του, η οποία φέρει ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2026, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου για τη διακομιδή του επείγοντος περιστατικού βασίστηκε αποκλειστικά σε επιχειρησιακά και ιατρικά κριτήρια. Η τοποθέτηση αυτή εκδόθηκε με τη μορφή δελτίου Τύπου, με τίτλο «ΕΚΑΒ: Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής νοσοκομείου κατά τη διακομιδή επείγοντος περιστατικού».

Η κίνηση αυτή του ΕΚΑΒ αποτελεί άμεση απάντηση στις δημόσιες αμφισβητήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε θέσει ερωτήματα σχετικά με την εφημερία του «Γεννηματάς» την ημέρα του περιστατικού. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση δημοσιεύοντας την επίσημη θέση του ΕΚΑΒ.

Η αμφισβήτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το εάν το νοσοκομείο «Γεννηματάς» βρισκόταν σε εφημερία την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας. Οι αιχμές της είχαν προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα σχετικά με την ορθότητα της επιλογής του νοσοκομείου.

Οι εν λόγω δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου οδήγησαν στην ανάγκη επίσημης απάντησης από το ΕΚΑΒ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τη διακομιδή. Η απάντηση του ΕΚΑΒ επιχειρεί να διαψεύσει τις αμφιβολίες που τέθηκαν.

Τα δεδομένα της διακομιδής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε το ΕΚΑΒ στην ανακοίνωσή του, η κλήση για το επείγον περιστατικό καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 12:21 το μεσημέρι. Κατά τη χρονική αυτή στιγμή, το νοσοκομείο «Γεννηματάς» βρισκόταν σε πρωινή εφημερία, η οποία είχε ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί και επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 14:30 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωινής εφημερίας, το νοσοκομείο «Γεννηματάς» είχε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να δέχεται επείγοντα περιστατικά που διακομίζονταν μέσω ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το νοσοκομείο ήταν επιχειρησιακά διαθέσιμο για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Ιατρικά κριτήρια και ειδικότητες

Πέρα από την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, το ΕΚΑΒ τόνισε ότι για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της κατάστασης της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας, κρίθηκε απαραίτητη η εξέτασή της από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Συγκεκριμένα, απαιτούνταν η παρουσία και η εκτίμηση παθολόγου, καρδιολόγου και νευρολόγου.

Το νοσοκομείο «Γεννηματάς» επιλέχθηκε επειδή αξιολογήθηκε ως η πλησιέστερη και καταλληλότερη υγειονομική μονάδα που διέθετε το σύνολο των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων. Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ, έγινε με γνώμονα την άμεση και ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα που χρειαζόταν η ασθενής.

Η σκληρή απάντηση του υπουργού

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αφού αναδημοσίευσε την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι το ΕΚΑΒ διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι το ΕΚΑΒ διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση της αντιπαράθεσης που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα της διακομιδής και της επιλογής του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki