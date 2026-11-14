Κιτ επιβίωσης 72 ωρών από τη Θεσσαλονίκη με μακροχρόνια διατήρηση τροφίμων

Ένα κιτ επιβίωσης 72 ωρών, σχεδιασμένο για να καλύψει τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου σε περιόδους κρίσης, δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το σακίδιο περιέχει τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν έως και 40 χρόνια, καθώς και νερό με διάρκεια ζωής έως 50 χρόνια, προσφέροντας μια λύση για όσους επιθυμούν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Ένα σακίδιο για κάθε ενδεχόμενο

Πίσω από την πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ο Θοδωρής Θεοδουλίδης, ο οποίος παρουσίασε τα προϊόντα του στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews. Το κιτ, με κόστος περίπου 100 ευρώ, έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή άλλες κρίσεις, διασφαλίζοντας την κάλυψη των βασικών αναγκών για τρεις ημέρες.

Ο δημιουργός του κιτ διευκρίνισε ότι οι 72 ώρες αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει σχεδιαστεί το περιεχόμενο του σακιδίου και όχι τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη. Το περιεχόμενο μπορεί επίσης να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας οικογένειας, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό σακίδιο για κάθε μέλος.

Το «μενού» της επιβίωσης

Το φαγητό που περιλαμβάνεται στο κιτ δεν θυμίζει απαραίτητα συνθήκες επιβίωσης, καθώς το μενού είναι αρκετά πλούσιο. Ανάμεσα στα γεύματα βρίσκονται μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο με ρύζι, κεφτεδάκια, ακόμα και πουτίγκα μήλου. Επιπλέον, το σακίδιο περιέχει ενεργειακές μπάρες.

Όλα τα γεύματα είναι έτοιμα προς κατανάλωση, χωρίς να χρειάζονται προσθήκη νερού ή μαγείρεμα. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί επιλογές για βρέφη και χορτοφάγους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διατροφικών αναγκών.

Εξοπλισμός πρώτης ανάγκης

Πέρα από τα τρόφιμα και το νερό, το κιτ περιλαμβάνει και εξοπλισμό πρώτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, διαθέτει φακό με δυναμό και ηλιακό πάνελ, ισοθερμικές κουβέρτες για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και έναν συναγερμό έκτακτης ανάγκης που παράγει ήχο 140 ντεσιμπέλ, για την προσέλκυση βοήθειας.

Αυξημένο ενδιαφέρον από τους πολίτες

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Θεοδουλίδη, το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κιτ επιβίωσης έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες 14 ημέρες. Περισσότεροι πολίτες αναζητούν πληροφορίες και προχωρούν σε αγορές, δείχνοντας μια τάση για μεγαλύτερη προετοιμασία απέναντι σε πιθανές κρίσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr