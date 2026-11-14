Οι πιο κοινές αράχνες στα ελληνικά σπίτια και τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι αράχνες αποτελούν ένα συνηθισμένο θέαμα μέσα στα ελληνικά σπίτια, εμφανιζόμενες συχνά στις γωνίες των δωματίων, πίσω από τα έπιπλα ή ακόμα και στην κρεβατοκάμαρα. Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα αισθητή τόσο τους καλοκαιρινούς όσο και τους φθινοπωρινούς μήνες. Παρόλο που για πολλούς προκαλούν ανατριχίλα ή δυσφορία, η συντριπτική πλειονότητα των οικιακών αραχνών είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο και συμβάλλουν στον περιορισμό άλλων εντόμων.

Η εντυπωσιακή ποικιλία των αραχνών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί μια πραγματικά εντυπωσιακή ποικιλία ειδών αραχνών, γεγονός που αναδεικνύεται από επιστημονικές μελέτες. Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν το 2025 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Insect Conservation and Diversity, στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 1.310 διαφορετικά είδη αραχνών. Ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει την πλούσια βιοποικιλότητα του ελληνικού χώρου.

Από αυτά τα καταγεγραμμένα είδη, τα 226 έχουν χαρακτηριστεί ως ενδημικά, πράγμα που σημαίνει ότι απαντώνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Αυτό το στοιχείο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική αραχνοπανίδα. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ειδών, όπως τονίζεται από τους ειδικούς, είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο, διαλύοντας έτσι πολλές κοινές ανησυχίες.

Γιατί οι αράχνες αναζητούν καταφύγιο στα σπίτια

Οι αράχνες δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαιθρο, αλλά αποτελούν συχνούς «επισκέπτες» και των αστικών περιοχών, όπου βρίσκουν κατάλληλα καταφύγια. Συγκεκριμένα, αναζητούν προστασία και τροφή σε διάφορους χώρους όπως υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, μπαλκόνια και κήπους. Η είσοδός τους στα σπίτια μας οφείλεται κυρίως στην αναζήτηση ασφαλών σημείων και, φυσικά, στην εύρεση τροφής, δηλαδή άλλων μικρότερων εντόμων που αποτελούν τη διατροφή τους.

Μια αυξημένη παρουσία αραχνών στους εσωτερικούς χώρους παρατηρείται συχνότερα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: αφενός, τα αρσενικά ορισμένων ειδών περιπλανώνται περισσότερο αυτή την περίοδο αναζητώντας ταίρι για αναπαραγωγή, και αφετέρου, οι αλλαγές στις εξωτερικές θερμοκρασίες τις ωθούν να αναζητήσουν πιο προστατευμένα και θερμότερα σημεία μέσα στις κατοικίες.

Το είδος που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή: Η μεσογειακή λοξοσκέλη

Ανάμεσα στα πολλά είδη αραχνών που απαντώνται στην Ελλάδα, υπάρχει ένα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής λόγω του δαγκώματός του. Πρόκειται για τη μεσογειακή λοξοσκέλη, επιστημονικά γνωστή ως Loxosceles rufescens. Αυτό το είδος είναι ευρύτερα γνωστό και με την ονομασία «καφέ ερημίτισσα» και έχει καταγραφεί και στον ελληνικό χώρο.

Η μεσογειακή λοξοσκέλη έχει την τάση να κρύβεται σε σκοτεινά και ήσυχα σημεία των σπιτιών και των αποθηκευτικών χώρων. Συγκεκριμένα, μπορεί να βρεθεί σε υπόγεια, αποθήκες, μέσα σε χαρτόκουτα, καθώς και σε χώρους όπου υπάρχουν αποθηκευμένα αντικείμενα. Το δάγκωμά της μπορεί να προκαλέσει μια έντονη τοπική αντίδραση στο σημείο επαφής, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρότερες επιπλοκές για τον άνθρωπο.

Γενική καθησυχαστική εικόνα

Παρά την ύπαρξη ειδών όπως η μεσογειακή λοξοσκέλη που απαιτούν προσοχή, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσία μιας αράχνης στο σπίτι δεν αποτελεί από μόνη της λόγο ανησυχίας. Η συντριπτική πλειονότητα των ειδών που συναντώνται στην καθημερινότητά μας δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο.

Οι αράχνες, στην πλειονότητά τους, αποτελούν ένα φυσικό κομμάτι του περιβάλλοντος και των οικιακών οικοσυστημάτων. Η κατανόηση των συνηθειών τους και η αναγνώριση των λίγων ειδών που χρήζουν προσοχής, συμβάλλει στην ορθή αντιμετώπιση της παρουσίας τους χωρίς περιττό φόβο. Η γνώση αυτή μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους να διαχειριστούν την παρουσία τους με ηρεμία και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis