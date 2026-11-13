Ο Ρότζερ Γουότερς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την πέμπτη σύζυγό του

Ο Ρότζερ Γουότερς, μπασίστας των Pink Floyd, φέρεται να χώρισε από τη σύζυγό του, Καμίλα Τσάβις, μετά από πέντε χρόνια γάμου. Ο 83χρονος μουσικός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την Τσάβις την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αμφισβητούμενη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα ή περισσότερα ζητήματα μεταξύ του ζευγαριού παραμένουν άλυτα και χρήζουν περαιτέρω διευθέτησης.

Η αίτηση διαζυγίου και η φύση της υπόθεσης

Η είδηση του χωρισμού του Ρότζερ Γουότερς από την Καμίλα Τσάβις έγινε γνωστή την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, όταν ο μουσικός κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου κατατέθηκε η σχετική υπόθεση.

Το γεγονός ότι η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αμφισβητούμενη σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον χωρισμό τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες πτυχές της κοινής τους ζωής, οι οποίες θα πρέπει να επιλυθούν δικαστικά.

Ο πέμπτος γάμος του Ρότζερ Γουότερς

Ο Ρότζερ Γουότερς είχε παντρευτεί την Καμίλα Τσάβις για πέμπτη φορά. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει τον γάμο τους τον Οκτώβριο του 2021, κοινοποιώντας φωτογραφίες από την τελετή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο γάμος τους διήρκεσε πέντε χρόνια, πριν την τρέχουσα αίτηση διαζυγίου.

Ο 83χρονος καλλιτέχνης, γνωστός για την πορεία του στους Pink Floyd, είχε εκφράσει δημόσια την ευτυχία του για τον γάμο του εκείνη την περίοδο. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν τον γάμο, με τη γνωριμία τους να έχει γίνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Η γνωριμία του ζευγαριού

Ο Γουότερς γνώρισε την Τσάβις το 2016, όταν εκείνος εμφανιζόταν στο φεστιβάλ Coachella. Η Καμίλα Τσάβις εργαζόταν τότε στις μεταφορές και ήταν η οδηγός που τον μετέφερε από και προς το ξενοδοχείο του κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Ο ίδιος είχε περιγράψει τη γνωριμία τους σε αργεντίνικο μέσο το 2018, δηλώνοντας: «Ήμουν στο ίδιο μέρος για δύο εβδομάδες και μας μετέφεραν μεταξύ του ξενοδοχείου και του σταδίου. Ο σωματοφύλακάς μου καθόταν μαζί της και μιλούσαν όσο εγώ ήμουν στο πίσω μέρος. Δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε».

Συνεχίζοντας την αφήγηση της πρώτης τους επαφής, ο Γουότερς είχε προσθέσει: «Μια μέρα είπα, “Συγγνώμη”, και γύρισε. «Σου είπε ποτέ κανείς ότι έχεις όμορφα ζυγωματικά;» Είδα μια μικρή αντίδραση, και αυτή ήταν η αρχή».

Οι απόψεις του Γουότερς για την αγάπη

Ο Ρότζερ Γουότερς έχει εκφράσει κατά καιρούς τις απόψεις του για την αγάπη. Σε δηλώσεις του, είχε σχολιάσει: «Η αγάπη είναι καλή, προφανώς. Απαιτεί ωρίμανση. Αν έχεις αληθινή αγάπη, σίγουρα θα διαρκέσει πολύ καιρό. Επειδή η αγάπη έχει να κάνει με το να δίνεις, όχι με το να λαμβάνεις».

Αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία του μουσικού σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και την ουσία της αγάπης, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

Κοινές στιγμές στο Μόναχο

Το 2023, ο Ρότζερ Γουότερς είχε μοιραστεί ένα βίντεο με τη σύζυγό του, Καμίλα, από το Μόναχο. Στο βίντεο, το ζευγάρι επισκεπτόταν το Πέρλαχερ Φορστ, όπου τοποθέτησαν λευκά τριαντάφυλλα στους τάφους της Σόφι και του Χανς Σολ, καθώς και του Κρίστοφερ Πρόμπστ.

Ο Γουότερς είχε αναφέρει ότι οι τρεις αυτοί άνθρωποι ήταν μέλη του Κινήματος του Λευκού Ρόδου, μιας αντιστασιακής οργάνωσης που εκτελέστηκε από τους Ναζί στο Μόναχο το 1943. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει μια κοινή στιγμή του ζευγαριού, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki