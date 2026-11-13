Η ΠΑΕ Άρης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ από την ΕΠΟ

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης. Η τιμωρία αυτή επιβλήθηκε για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων. Η απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα πειθαρχικής δίωξης που είχε ασκηθεί κατά του συλλόγου, με αφορμή συγκεκριμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, η Πειθαρχική Επιτροπή έκρινε την ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα. Η κατηγορία αφορούσε «δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων». Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε στους «κιτρινόμαυρους» χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η επίσημη διατύπωση της απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε, αναφέρει: «Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε την εγκαλούμενη ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».

Το ιστορικό της υπόθεσης και η αφορμή

Η υπόθεση που οδήγησε στην επιβολή του προστίμου στην ΠΑΕ Άρης ξεκίνησε με μία ανάρτηση του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ανάρτηση είχε δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Άρη με τον Ατρόμητο. Το περιεχόμενο της ανάρτησης των «κιτρινόμαυρων» εστίαζε σε μία συγκεκριμένη φάση του αγώνα που προκάλεσε αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση αφορούσε τη φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή Μάγκνουσον, η οποία προηγήθηκε του γκολ της ισοφάρισης που πέτυχε ο Ατρόμητος. Μέσω αυτής της δημοσίευσης στα social media, η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε έντονη κριτική και καυτηρίασε τη διαιτησία της συγκεκριμένης αναμέτρησης, στοχοποιώντας τους διαιτητές Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη.

Η πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Προ της τελικής απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, είχε προηγηθεί μία σημαντική ενέργεια από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας είχε ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Άρης. Η δίωξη αυτή βασίστηκε αποκλειστικά στην προαναφερθείσα ανάρτηση που είχαν πραγματοποιήσει οι «κιτρινόμαυροι» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πειθαρχική δίωξη αφορούσε τις κατηγορίες των δημόσιων δυσμενών δηλώσεων και της δυσφήμισης ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω της επίμαχης ανάρτησης. Η ενέργεια του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, η οποία έλαβε χώρα προ ημερών, οδήγησε την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω εξέταση και λήψη απόφασης.

Το σκεπτικό και οι διατάξεις του κώδικα

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αφού εξέτασε την υπόθεση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΠΑΕ Άρης ήταν πειθαρχικώς ελεγκτέα. Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε στην ανάλυση του περιεχομένου της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τρόπο που αυτή επηρέασε την εικόνα και την ακεραιότητα των ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Η επιβολή της χρηματικής ποινής των 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης έγινε με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Τα άρθρα που επικαλέστηκε η Επιτροπή για την απόφασή της είναι τα άρθρα 1, 2, 3, 4, καθώς και το άρθρο 20, παράγραφος 1 και 2α΄. Αυτά τα άρθρα καθορίζουν τις κυρώσεις για συμπεριφορές που θεωρούνται δυσμενείς ή δυσφημιστικές προς τα ποδοσφαιρικά θεσμικά όργανα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko