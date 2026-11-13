Νέα οικολογικά πεζοδρόμια στο Δελχί προκαλούν αντιδράσεις για την ασφάλεια

Ένας καινοτόμος τύπος διάτρητου πεζοδρομίου, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Shalimar Bagh του Δελχί, έχει γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων. Αν και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της απορροφητικότητας του νερού και στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων, οι πολίτες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την προσβασιμότητα που προσφέρει για την καθημερινή μετακίνηση.

Τα νέα αυτά πεζοδρόμια, αντί για μια συμπαγή επιφάνεια, διαθέτουν ειδικά πλακίδια με ανοίγματα και μεγάλα κενά, μια επιλογή που, παρά τους περιβαλλοντικούς της στόχους, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων της ινδικής πρωτεύουσας.

Ο σχεδιασμός και οι περιβαλλοντικοί στόχοι

Η βασική ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό των νέων πεζοδρομίων στο Δελχί είναι να επιτρέπεται στο νερό της βροχής να διέρχεται απευθείας στο έδαφος. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος στις μεγάλες πόλεις, όπου η εκτεταμένη χρήση σκυροδέματος και ασφάλτου εμποδίζει την φυσική απορρόφηση του νερού από το έδαφος.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώκεται η αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων, η διατήρηση της υγρασίας γύρω από τα δέντρα και τα φυτά, καθώς και η συμβολή στη διαχείριση των έντονων βροχοπτώσεων. Ο περιορισμός των πλημμυρών, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό στόχο του έργου. Ο παρουσιαστής ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέδωσε την πρωτοβουλία στην κυβέρνηση της επικεφαλής υπουργού του Δελχί, Rekha Gupta, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της πόλης.

Οι πρώτες αντιδράσεις και οι ανησυχίες

Παρά τον σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό του έργου, ο σχεδιασμός των νέων πεζοδρομίων δεν έπεισε τους κατοίκους της πόλης. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που απεικονίζουν τα καινούργια πλακίδια προκάλεσαν εκτενείς συζητήσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την απορία τους για το κατά πόσο μια τέτοια επιφάνεια είναι πρακτική και ασφαλής για την καθημερινή μετακίνηση.

Ένας χρήστης της πλατφόρμας X δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ένα γυναικείο παπούτσι με ψηλό τακούνι εμφανίζεται να έχει σφηνώσει σε ένα από τα ανοίγματα των πλακιδίων. Η εικόνα αυτή αποτύπωσε με χιουμοριστικό τρόπο έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των πολιτών: το κατά πόσο τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους τους χρήστες.

Προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινότητας

Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν δεν περιορίζονται μόνο στα ψηλοτάκουνα παπούτσια. Πολίτες έχουν επισημάνει ότι τα μεγάλα κενά ανάμεσα στα πλακίδια μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών, τα οποία ενδέχεται να σκοντάψουν ή να τραυματιστούν λόγω των ανοιγμάτων.

Επιπλέον, άτομα που χρησιμοποιούν πατερίτσες ή μετακινούνται με καρότσια αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην πλοήγηση πάνω σε αυτά τα πεζοδρόμια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, καθώς τα ανοίγματα ενδέχεται να δυσκολεύουν τη χρήση του λευκού μπαστουνιού, καθιστώντας την μετακίνησή τους επισφαλή. Ένας άλλος χρήστης μάλιστα ανέφερε ότι προσπάθησε να περπατήσει σε αντίστοιχο πεζοδρόμιο, αλλά σκόνταψε και έπεσε περίπου πέντε φορές, με αποτέλεσμα να προτιμά πλέον να κινείται στον δρόμο, αποφεύγοντας τα νέα πεζοδρόμια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta