Η Παρασκευή και 13: Οι δοξασίες και οι ρίζες της προκατάληψης

Η Παρασκευή και 13, όπως και σήμερα, κατακλύζεται από πλήθος δοξασιών και προλήψεων. Εκατομμύρια προληπτικοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θεωρούν την ημέρα αυτή, όπως και την Τρίτη και 13, μία από τις πιο γρουσούζικες και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή.

Φέτος, οι προληπτικοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η Παρασκευή και 13 εμφανίζεται τρεις φορές στο ημερολόγιο. Η πρώτη εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο, ενώ η δεύτερη είναι σήμερα.

Το επίσημο όνομα του φόβου

Ο φόβος για τη συγκεκριμένη ημέρα έχει αναγνωριστεί επισήμως και φέρει ένα ιατρικό όνομα. Ο όρος «Παρασκευοδεκατρεισφοβία» αποτελεί έναν γλωσσοδέτη με αμιγώς ελληνικές ρίζες, καθώς συνδυάζει τις λέξεις «Παρασκευή», «δεκατρείς» και «φοβία».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι ψυχολόγοι θεωρούν την Παρασκευοδεκατρεισφοβία την πιο διαδεδομένη φοβία. Πολλοί πολίτες αρνούνται να οδηγήσουν, να πάνε στην εργασία τους ή ακόμα και να βγουν από το σπίτι τους όταν το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή και 13.

Ιστορικές και θρησκευτικές αναφορές

Η προκατάληψη γύρω από αυτή την ημέρα έχει βαθιές ρίζες στη χριστιανική παράδοση. Οι κυριότεροι λόγοι που η Παρασκευή και ο αριθμός 13 θεωρούνται «καταραμένα» συνδέονται με αυτή την παράδοση.

Μία από τις πιο σκοτεινές ιστορικές αναφορές που συνδέονται με την ημερομηνία χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307, ο βασιλιάς Φίλιππος Δ’ της Γαλλίας έδωσε εντολή για τη μαζική σύλληψη εκατοντάδων Ναϊτών Ιπποτών.

Η επίδραση του κινηματογράφου

Ο μύθος γύρω από την ημέρα γιγαντώθηκε σημαντικά το 1980, με την κυκλοφορία της ομώνυμης ταινίας τρόμου, «Friday the 13th». Η ταινία αυτή, σε σκηνοθεσία του Σον Κάνινγκχαμ, συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση της αντίληψης περί γρουσουζιάς.

Παρά τις αρχικές αρνητικές κριτικές που έλαβε, η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, αποφέροντας πάνω από 39 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία της οδήγησε στη δημιουργία ενός από τα πιο κερδοφόρα franchise ταινιών «σλάσερ» στην ιστορία του Χόλιγουντ, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση της ημερομηνίας με το τρόμο και την κακοτυχία.

Με πληροφορίες από: enikos.gr