«Έκτακτη» Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά τον Νοέμβριο: Όσα ισχύουν για την εργασία

Μία «έκτακτη» Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα αναμένεται τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου και ενόψει της Black Friday. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, όπως και ορισμένες ακόμη Κυριακές, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την εργασία και την αμοιβή των μισθωτών.

Η εκπτωτική περίοδος και τα ανοιχτά μαγαζιά

Η επερχόμενη Black Friday, σε συνδυασμό με τη γενικότερη εκπτωτική περίοδο, καθιστά αναγκαία τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την Κυριακή. Συγκεκριμένα, έχει οριστεί η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 ως μία από τις ημέρες που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά κατ’ εξαίρεση, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών ενόψει των εκπτώσεων.

Εκτός από την συγκεκριμένη ημερομηνία, προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων και σε ορισμένες άλλες Κυριακές, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου. Αυτή η ρύθμιση φέρνει στο προσκήνιο τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση κατά τις Κυριακές.

Προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας για την Κυριακάτικη εργασία

Λόγω της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, κρίνεται αναγκαίο να υπενθυμιστούν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την απασχόληση αυτή την ημέρα. Οι προβλέψεις αυτές καθορίζουν τόσο την αμοιβή των εργαζομένων όσο και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Αμοιβή για απασχόληση έως πέντε ώρες

Στην περίπτωση που ένας μισθωτός απασχοληθεί την Κυριακή για χρονικό διάστημα έως πέντε ώρες, δικαιούται συγκεκριμένη αμοιβή. Η αμοιβή αυτή περιλαμβάνει την βασική του αποζημίωση, στην οποία προστίθεται και προσαύξηση 75% λόγω της Κυριακάτικης εργασίας.

Εάν ο ίδιος ο μισθωτός ζητήσει να του χορηγηθεί ισόχρονη ανάπαυση αντί για την πλήρη αμοιβή, τότε δικαιούται μόνο την προσαύξηση του 75%. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετικό αίτημα από τον εργαζόμενο για ανάπαυση, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει την πλήρη αμοιβή και όχι να χορηγήσει ημέρα ανάπαυσης.

Απασχόληση πέραν των πέντε ωρών

Όταν η απασχόληση ενός μισθωτού την Κυριακή υπερβαίνει τις πέντε ώρες, η κατάσταση διαμορφώνεται διαφορετικά. Εάν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση σε έναν αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό, αυτό έχει ως συνέπεια την καταβολή αμοιβής για την Κυριακάτικη απασχόληση. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Η μη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης στον εργαζόμενο, όταν η απασχόληση υπερβαίνει τις πέντε ώρες, θεωρείται παράνομη. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των εργατικών διατάξεων από τους εργοδότες για την προστασία των δικαιωμάτων των μισθωτών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr