Η τεχνική αναπνοής που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις για τη μείωση του στρες

Μια βασική και προσβάσιμη τεχνική αναπνοής, γνωστή ως box breathing ή τετράγωνη αναπνοή, κερδίζει έδαφος για την ικανότητά της να ηρεμεί τον οργανισμό και να καταπολεμά το στρες. Αυτή η ελεγχόμενη μέθοδος χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, από στρατιώτες ειδικών δυνάμεων και επαγγελματίες αθλητές μέχρι διάσημους ηθοποιούς και μοντέλα. Στόχος της είναι η επαναρύθμιση του νευρικού συστήματος και η ενίσχυση της συγκέντρωσης, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου.

Τι είναι η τετράγωνη αναπνοή;

Η τετράγωνη αναπνοή είναι μια ελεγχόμενη τεχνική που στοχεύει στην επιβράδυνση της αναπνοής. Στη γιόγκα είναι γνωστή ως Sama Vritti Pranayama και έχει ως βασικό σκοπό την επαναρύθμιση του νευρικού συστήματος. Μέσω αυτής της πρακτικής, επιδιώκεται η ηρεμία και η απόσπαση της προσοχής του νου, με αποτέλεσμα τη μείωση του στρες και την ενίσχυση της συγκέντρωσης. Η εφαρμογή της οδηγεί σε μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου των συναισθημάτων και των σκέψεων.

Ποιοι την εφαρμόζουν;

Η τεχνική αυτή έγινε ευρύτερα γνωστή στον συντάκτη μέσω του Chris Hemsworth και της σειράς του «Limitless». Ο Αυστραλός ηθοποιός, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τρόπους για μια καλύτερη και μακροβιότερη ζωή, χρησιμοποιεί την αναπνοή σε κουτί για να ηρεμήσει κατά την προετοιμασία για απαιτητικές προκλήσεις που δοκιμάζουν τα όριά του. Πέρα από διασημότητες όπως η Gwyneth Paltrow και η Gisele Bundchen, οι οποίες ορκίζονται στην αποτελεσματικότητα της συνειδητής αναπνοής, η τεχνική εφαρμόζεται και από ειδικές δυνάμεις, όπως οι SEAL του Ναυτικού των ΗΠΑ, καθώς και από ολόκληρες ποδοσφαιρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής εθνικής ομάδας.

Τα οφέλη για τον οργανισμό

Η επιστήμη υποστηρίζει ότι αυτή η απλή τεχνική αναπνοής προσφέρει σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, η τετράγωνη αναπνοή ηρεμεί το νευρικό σύστημα και καταπολεμά το στρες, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διάθεση. Επιπλέον, συμβάλλει στη συγκέντρωση και την επίγνωση, προάγοντας έναν ήρεμο ύπνο.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, το κράτημα της αναπνοής αυξάνει προσωρινά τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Αυτή η αύξηση διεγείρει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατάσταση χαλάρωσης του σώματος.

Πώς εφαρμόζεται η τεχνική;

Για την εφαρμογή της τετράγωνης αναπνοής δεν απαιτείται κανένας ειδικός εξοπλισμός, ούτε χαλάκι γιόγκα. Χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά και η συγκέντρωση στην αναπνοή μας. Η πρακτική μπορεί να γίνει οπουδήποτε: στο σπίτι, στο γραφείο, στον δρόμο, στο πάρκο, ακόμα και μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το ιδανικό είναι να λάβει κανείς μια θέση που επιτρέπει στους πνεύμονες να διασταλούν πλήρως, όπως το να κάθεται σε μια καρέκλα ή στο πάτωμα πάνω σε ένα μαξιλάρι, διατηρώντας την πλάτη ίσια και τους ώμους και τον αυχένα χαλαρούς.

Η τεχνική περιλαμβάνει μια σειρά από αναπνοές ίσου μήκους, σε σχήμα τετραγώνου. Αν και η πηγή δεν περιγράφει με ακρίβεια όλα τα βήματα, αναφέρει την εισπνοή, την εκπνοή και το κράτημα της αναπνοής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται μια παύση 4 δευτερολέπτων κατά την οποία κρατείται η αναπνοή με τους πνεύμονες γεμάτους. Το πιο σημαντικό μέρος της πρακτικής θεωρείται το τέταρτο στάδιο, όταν κρατείται η αναπνοή. Εάν η διάρκεια των τεσσάρων δευτερολέπτων είναι δύσκολη στην αρχή, μπορεί κανείς να ξεκινήσει με τρία δευτερόλεπτα και σταδιακά να αυξήσει τη διάρκεια σε τέσσερα ή και πέντε δευτερόλεπτα.

Με πληροφορίες από: vogue.gr