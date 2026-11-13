Η Τζένη Χειλουδάκη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στη Σητεία

Η Τζένη Χειλουδάκη πρόκειται να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο νοσοκομείο της Σητείας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησής της στο Instagram, όπου ενημέρωσε τους ακολούθους της για την επικείμενη επέμβαση. Όπως ανέφερε, μετά το χειρουργείο θα σταλεί δείγμα για βιοψία.

Η προγραμματισμένη επέμβαση και οι προηγηθείσες εξετάσεις

Η Τζένη Χειλουδάκη, γνωστή από την πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ, ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο της Σητείας. Η ίδια, μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι μετά το χειρουργείο, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σταλεί δείγμα για βιοψία.

Η ακριβής ιατρική διάγνωση που οδήγησε στην ανάγκη αυτής της χειρουργικής επέμβασης δεν έχει αποκαλυφθεί από την κυρία Χειλουδάκη. Η ίδια περιορίστηκε να αναφέρει ότι πρόκειται για μια απλή επέμβαση. Η απόφαση για τον προγραμματισμό του χειρουργείου ελήφθη έπειτα από μια σειρά πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε. Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες ημέρες, αμέσως μετά από αξονική τομογραφία, η κυρία Χειλουδάκη υποβλήθηκε σε υπερήχους και τρίπλεξ, με τα ευρήματα αυτών των εξετάσεων να οδηγούν στον προγραμματισμό της επέμβασης στο νοσοκομείο της Σητείας.

Οι δημόσιες ευχαριστίες και το μήνυμα στήριξης

Στην ίδια ανάρτηση, η Τζένη Χειλουδάκη θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς που την έχουν αναλάβει, καθώς και προς τους ανθρώπους που της στάθηκαν δίπλα της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε από καρδιάς τον κύριο Βασίλη Βοβατζάκη για τον υπέρηχο που πραγματοποίησε, καθώς και τον χειρουργό κύριο Βάρδα, ο οποίος θα διενεργήσει την επέμβαση.

Επιπλέον, η κυρία Χειλουδάκη ευχαρίστησε την Κατερίνα Κριτσωτάκη, η οποία φρόντισε τη «Σοφία» της για λίγες ώρες, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εξετάσεις. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτών, για τη βοήθεια και την εξυπηρέτηση που της παρείχαν. Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με ένα προσωπικό μήνυμα: «ΑΜΑΛΙΑ μου σε αγαπώ. Όλα θα πάνε καλά. Την θετική σας ενέργεια ζητώ. Σας γλυκοφιλώ», ζητώντας ουσιαστικά τη θετική ενέργεια των ακολούθων της.

Προηγούμενες ανακοινώσεις και ιατρικά περιστατικά

Η επικείμενη χειρουργική επέμβαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της Τζένης Χειλουδάκη σχετικά με την υγεία της. Λίγες ημέρες νωρίτερα, συγκεκριμένα στα τέλη Οκτωβρίου του 2026, είχε ανακοινώσει μια προσωρινή αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος, όπως είχε δηλώσει τότε, ήταν για να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή της. Στην ίδια ανακοίνωση, είχε αναφέρει ότι έκοψε το κάπνισμα με εντολή γιατρού και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης για την αφαίρεση κάποιων κύστεων.

Το ιατρικό ιστορικό της κυρίας Χειλουδάκη περιλαμβάνει και άλλα περιστατικά που την οδήγησαν σε νοσηλεία. Το 2024, είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα στην Κρήτη, όταν έχασε τις αισθήσεις της ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε στύλο. Μετά το ατύχημα, νοσηλεύτηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Σητείας. Επιπλέον, το 2021, η Τζένη Χειλουδάκη είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος της.

Με πληροφορίες από: Newsit