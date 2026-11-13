Μελέτη εξετάζει τη σχέση της κατανάλωσης τσαγιού με την υγεία της καρδιάς

Ένα φλιτζάνι τσάι αποτελεί για πολλούς καθημερινή συνήθεια, είτε το απολαμβάνουν το πρωί είτε σε στιγμές χαλάρωσης. Ωστόσο, πέρα από το είδος και την ποσότητα που καταναλώνεται, φαίνεται πως σημασία έχει και η θερμοκρασία του ροφήματος. Μια νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση της κατανάλωσης τσαγιού με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, αναδεικνύοντας ένα ενδιαφέρον εύρημα για όσους προτιμούν να το πίνουν καυτό.

Η ιστορία και η δημοτικότητα του τσαγιού

Το τσάι συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, με την ιστορία του να εκτείνεται χιλιάδες χρόνια πίσω, περίπου στο 2700 π.Χ. Αρχικά, η χρήση του εντοπιζόταν στην Κίνα για θεραπευτικούς σκοπούς, πριν η κατανάλωσή του εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο με το πέρασμα των αιώνων.

Σήμερα, παραμένει μια αγαπημένη επιλογή χάρη στην εύκολη παρασκευή του, τη ζεστασιά που προσφέρει και την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Είτε για να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του είτε για να χαλαρώσει το βράδυ, ένα φλιτζάνι τσάι αποτελεί μια απλή καθημερινή συνήθεια.

Τα πιθανά οφέλη του τσαγιού για την υγεία

Τα πιθανά οφέλη του τσαγιού για την υγεία φαίνεται να είναι περισσότερα από όσα υποδηλώνει μια απλή καθημερινή συνήθεια. Το πράσινο, το μαύρο και οι υπόλοιπες ποικιλίες τσαγιού περιέχουν φυτικές ενώσεις, οι οποίες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

Οι επιστήμονες διερευνούν την πιθανή θετική επίδραση αυτών των ενώσεων στον οργανισμό. Παρότι το τσάι έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την ευεξία, οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν τη σχέση της κατανάλωσής του με τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Νέα επιστημονική μελέτη και ευρήματα

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Internal Medicine, υποδεικνύει ότι η συστηματική κατανάλωση τσαγιού ενδέχεται να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων. Η συγκεκριμένη έρευνα παρακολούθησε έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, η μελέτη παρακολούθησε 485.934 συμμετέχοντες από την China Kadoorie Biobank. Πρόκειται για μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που δημιουργήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας γύρω από την υγεία και τις ασθένειες στους ενήλικες στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης που διήρκεσε περίπου εννέα έτη, οι ερευνητές κατέγραψαν τα νέα περιστατικά αγγειακών παθήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονταν η καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι θρομβώσεις. Στην αρχή της μελέτης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, στα οποία ανέφεραν πόσο συχνά κατανάλωναν τσάι κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Με πληροφορίες από: enikos.gr