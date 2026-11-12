Η εκπαίδευση οδηγών ΜΜΜ σε πρώτες βοήθειες με δαπάνη 7 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Μία σημαντική δράση για την ασφάλεια των επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής τίθεται σε εφαρμογή, με την εκπαίδευση οδηγών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην παροχή πρώτων βοηθειών. Η πρωτοβουλία αυτή θα υλοποιηθεί με δημόσια δαπάνη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η απόφαση για τη δράση αυτή ελήφθη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Χρηματοδότηση και στόχος της δράσης

Η δράση για την εκπαίδευση των οδηγών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός σώματος εκπαιδευμένων εργαζομένων πρώτης γραμμής. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν έγκαιρα επείγοντα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των δρομολογίων. Επιπλέον, θα μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως το 112, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική και το Κέντρο Ελέγχου, παρέχοντας συγχρόνως ασφαλή αρχική υποστήριξη στους επιβάτες μέχρι την άφιξη των εξειδικευμένων δυνάμεων.

Εκπαίδευση 3.200 εργαζομένων της ΟΣΥ

Η δράση αφορά περίπου 3.200 εργαζόμενους της ΟΣΥ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κίνησης. Το προσωπικό αυτό περιλαμβάνει κυρίως οδηγούς, ελιγμοδηγούς και άλλες συναφείς ειδικότητες. Όλοι τους θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών, στην ορθή χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και στην πολιτική ετοιμότητα. Θα μάθουν επίσης πώς να διαχειρίζονται περιστατικά κρίσης και πώς να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους επιβάτες σε έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν εντός των οχημάτων ή σε χώρους των συγκοινωνιών.

Περιεχόμενο και πιστοποίηση των επιμορφώσεων

Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν πιστοποιημένες επιμορφώσεις, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση πιστοποιητικού ισχύος τριών ετών. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τις πρώτες βοήθειες, την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) και την αντιμετώπιση πνιγμονής.

Πέρα από τους οδηγούς, θα εκπαιδευτούν και εσωτερικοί εκπαιδευτές της Ο.ΣΥ., ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση και σε άλλους συναδέλφους. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα διοίκησης συμβάντος, το οποίο απευθύνεται στους επόπτες και τα στελέχη του Κέντρου Ελέγχου, ενισχύοντας την ικανότητά τους να συντονίζουν τις ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μέθοδοι εκπαίδευσης και συνεργασίες

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό πρακτικών εργαστηρίων και προσομοιώσεων. Αρχικά, θα οργανωθούν εργαστήρια πεδίου και προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα λάβουν χώρα σε πραγματικά περιβάλλοντα, όπως λεωφορεία, αμαξοστάσια και διάφορα σημεία του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών. Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις θα επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να βιώσουν ρεαλιστικές καταστάσεις και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους.

Η υλοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνει σε στενή συνεργασία με σημαντικούς φορείς. Συμμετέχουν το ΕΚΑΒ, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν εικονικές προσομοιώσεις για την κάλυψη και των 20 εκπαιδευτικών σεναρίων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης.

Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης με 20 εκπαιδευτικά σενάρια. Αυτά τα σενάρια θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έκτακτων καταστάσεων, όπως κακοκαιρία και πλημμύρες, πυρκαγιά σε όχημα, θέματα πολιτικής άμυνας, σεισμό, επείγοντα περιστατικά υγείας και τη διαχείριση κρίσεων εντός λεωφορείου. Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει επίσης κανονισμούς λειτουργίας και πρωτόκολλα απόκρισης για κάθε περίπτωση.

Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια 940 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, οι οποίοι θα διαθέτουν ειδικές βάσεις για τοποθέτηση σε οχήματα. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης της επιμόρφωσης. Αυτή η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης τόσο των λεωφορείων όσο και των απινιδωτών, ενώ θα έχει διαλειτουργικότητα με τον Εθνικό Χάρτη / Μητρώο Απινιδωτών. Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι επιβάτες των αστικών οδικών συγκοινωνιών της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ασθενών, αναμένεται να εξυπηρετηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit