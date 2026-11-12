Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσαν ηλικιωμένους σε ΚΑΠΗ για απάτες και κλοπές

Χθες, οι θαμώνες του Γ’ ΚΑΠΗ Παλαιού Φαλήρου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σημαντική ενημέρωση από στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα, είχε ως στόχο την προφύλαξη των ηλικιωμένων από τις διαρκώς εξελισσόμενες τηλεφωνικές απάτες και τις κλοπές. Περίπου 40 παρευρισκόμενοι άκουσαν με προσοχή τις συμβουλές και τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν.

Ο σκοπός της ενημέρωσης και οι μέθοδοι των απατεώνων

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., που συχνά αναφέρονται ως το «ελληνικό FBI» λόγω της εξειδίκευσής τους, βρέθηκαν στα ΚΑΠΗ με σκοπό να ενημερώσουν τους ηλικιωμένους για τις συνήθεις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι. Η ενημέρωση επικεντρώθηκε σε μέτρα προφύλαξης απέναντι σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές, παρουσιάζοντας πραγματικές περιπτώσεις που έχουν χειριστεί οι αρχές.

Οι απατεώνες συχνά παριστάνουν διάφορα πρόσωπα, όπως λογιστές, υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΟΤΕ, ακόμα και αστυνομικούς, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και περιπτώσεις κλεφτών που χτυπούν κουδούνια για να εντοπίσουν άδεια σπίτια, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία για τις διαρρήξεις.

Ηχητικές συνομιλίες και περίεργα περιστατικά

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις τηλεφωνικές απάτες, παρουσιάστηκαν ηχητικές συνομιλίες που είχαν καταγραφεί από τον «κοριό» των Αρχών, έπειτα από νόμιμη επισύνδεση. Αυτές οι συνομιλίες προέρχονταν από πραγματικές περιπτώσεις εξαπάτησης, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια άμεση εικόνα των τακτικών που ακολουθούν οι δράστες.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι «τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα της κλήσης είναι τα πιο κρίσιμα. Εκεί μας παίρνουν τον έλεγχο». Ανάμεσα στα παραδείγματα που ακούστηκαν, υπήρχαν και αρκετά περίεργα περιστατικά. Για παράδειγμα, απατεώνες ισχυρίζονταν ότι είναι από την ΑΑΔΕ και ότι ένα drone που πετάει πάνω από το σπίτι μπορεί να εντοπίσει μη δηλωμένα χρήματα. Άλλοι πάλι υποστήριζαν ότι υπάρχει κίνδυνος να λιώσουν τα κοσμήματα από ραδιενέργεια. Παρόλο που αυτές οι ιστορίες μπορεί να ακούγονται αστείες, οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι είναι πέρα για πέρα αληθινές περιπτώσεις εξαπάτησης.

Η εξέλιξη των μεθόδων και ο ρόλος της τεχνολογίας

Οι πρακτικές των επιτήδειων εξελίσσονται διαρκώς, όπως εξήγησαν τα στελέχη της αστυνομίας. Ένα νέο τέχνασμα που παρατηρείται είναι η πρώτη τηλεφωνική κρούση να είναι επιτηδευμένα φανερή ως απάτη. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος απατεώνας καλεί, παριστάνοντας τον αστυνομικό που υποτίθεται ότι έμαθε για την πρώτη απόπειρα απάτης, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι κακοποιοί «παγιδεύουν» και τα δύο τηλέφωνα των θυμάτων, καλώντας τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό. Ο σκοπός αυτής της τακτικής είναι να μην έχει το θύμα τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με οικεία του πρόσωπα για να επιβεβαιώσει τα όσα του λένε, όπως για παράδειγμα ότι ο γιος ή η εγγονή του χρωστάει χρήματα ή είχε κάποιο ατύχημα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει ιδιαίτερα σε αυτές τις νέες μεθόδους, γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε ειδική αναφορά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους απατεώνες.

Το μήνυμα των αστυνομικών

Ένας από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην ενημέρωση απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα στους ηλικιωμένους, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και επαγρύπνηση. «Δεν μας τρομάζει τίποτα, δεν μας αγχώνει τίποτα. Ήρθαμε εδώ να σας τα πούμε, να φύγετε από εδώ και να είστε σίγουροι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αστυνομικός εξέφρασε την ελπίδα ότι κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν θα πέσει θύμα απάτης στο μέλλον, δηλώνοντας: «Αν από αύριο ακούσω για κάποιον από εσάς ότι έπεσε θύμα θα στεναχωρεθώ». Η ενημέρωση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών των αρχών να ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki