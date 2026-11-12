Η amazon παρουσιάζει ιπτάμενη κάμερα και ρομπότ για την ασφάλεια του σπιτιού

Η Amazon φέρνει την ασφάλεια των κατοικιών σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας δύο καινοτόμες συσκευές από την εταιρεία Ring, γνωστή για τα έξυπνα κουδούνια και τις κάμερες ασφαλείας της. Πρόκειται για την Drone Cam, μια ιπτάμενη κάμερα ασφαλείας, και την Rover Cam, ένα μικρό αυτόνομο ρομπότ που αναλαμβάνει περιπολίες εντός του σπιτιού. Η ανακοίνωση των νέων αυτών τεχνολογιών έγινε στις 10 Νοεμβρίου, με στόχο να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου τους.

Η νέα εποχή στην ασφάλεια κατοικιών

Οι νέες προτάσεις της Amazon για την ασφάλεια του σπιτιού αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας στις συσκευές να κινούνται και να αντιδρούν σε πιθανά περιστατικά χωρίς την ανάγκη συνεχούς ανθρώπινης παρέμβασης. Με αυτό τον τρόπο, η ασφάλεια των κατοικιών αποκτά πλέον ιπτάμενα μάτια και ρομποτικούς φρουρούς, προσφέροντας μια πρωτοποριακή λύση για την επιτήρηση των εσωτερικών χώρων.

Οι δύο συσκευές, η Drone Cam και η Rover Cam, φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες κατοικιών προστατεύουν την περιουσία τους. Η Ring, ως θυγατρική της Amazon, συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στον τομέα της έξυπνης ασφάλειας, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η ιπτάμενη κάμερα Drone Cam

Το πιο εντυπωσιακό από τα δύο προϊόντα είναι η Drone Cam, μια κάμερα που μπορεί να πετάει σε διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να ελέγχει τι συμβαίνει σε χώρους όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένη σταθερή κάμερα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συγκεκριμένες διαδρομές πτήσης, διασφαλίζοντας ότι το drone μπορεί να φτάσει σε κάθε σημείο του σπιτιού όπου υπάρχει ανοιχτή πόρτα.

Επιπλέον, η Drone Cam διαθέτει λειτουργία αυτόματης αντίδρασης. Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός ή κάποιος αισθητήρας, η κάμερα μπορεί να απογειωθεί αυτόματα και να διερευνήσει το περιστατικό. Η συσκευή προσφέρει δυνατότητα καταγραφής εικόνας τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, εξασφαλίζοντας έτσι επιτήρηση όλο το 24ωρο.

Η Drone Cam αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 27 Ιανουαρίου 2027, με την τιμή της να ανέρχεται στα 249,99 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 225 ευρώ.

Το αυτόνομο ρομπότ Rover Cam

Για όσους προτιμούν μια εναλλακτική λύση αντί μιας ιπτάμενης κάμερας, η Ring παρουσιάζει την Rover Cam. Η Amazon περιγράφει το συγκεκριμένο προϊόν ως έναν φύλακα που βρίσκεται διαρκώς σε περιπολία και δεν σταματά ποτέ τη βάρδιά του. Το μικρό ρομπότ έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα στους χώρους της κατοικίας, προσφέροντας συνεχή επιτήρηση.

Η Rover Cam είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη σειρήνα, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης, καθώς και με σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας. Αυτό επιτρέπει στον ιδιοκτήτη όχι μόνο να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, αλλά και να επικοινωνεί με οποιονδήποτε βρίσκεται μέσα στο σπίτι, ακόμα και αν ο ίδιος δεν είναι παρών. Το αυτόνομο ρομπότ θα είναι διαθέσιμο νωρίτερα από την ιπτάμενη κάμερα, συγκεκριμένα από τις 16 Δεκεμβρίου 2026.

Η τιμή της Rover Cam έχει οριστεί στα 999,99 δολάρια, ποσό που μεταφράζεται περίπου σε 900 ευρώ. Προς το παρόν, η Amazon δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με το αν οι δύο συσκευές θα διατεθούν και σε άλλες αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τεχνολογία AI Pilot

Και οι δύο νέες συσκευές, τόσο η Drone Cam όσο και η Rover Cam, βασίζονται στο σύστημα AI Pilot της Ring Robotics. Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία που συνδυάζει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αναλύουν την εικόνα που λαμβάνουν από τις κάμερες, με αισθητήρες ενσωματωμένους στις ίδιες τις συσκευές. Επιπλέον, αξιοποιείται η επεξεργασία δεδομένων στο cloud.

Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στις συσκευές να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να πλοηγούνται αυτόνομα μέσα στους χώρους του σπιτιού. Η τεχνολογία AI Pilot είναι ο πυρήνας της αυτονομίας και της ικανότητας αντίδρασης των νέων προϊόντων της Ring, σηματοδοτώντας ένα βήμα προς τα εμπρός στην έξυπνη ασφάλεια κατοικιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta