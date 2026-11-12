Η δικαστική περιπέτεια Βρετανίδας που τραυματίστηκε από κοκοφοίνικα στη Σρι Λάνκα

Μια Βρετανίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απίστευτη δικαστική περιπέτεια, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 4,5 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Η γυναίκα, η Κλερ Σέιγουελ, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς το 2017 στη Σρι Λάνκα, όταν ένας τεράστιος κοκοφοίνικας έπεσε πάνω της ενώ έκανε ηλιοθεραπεία σε πολυτελές ξενοδοχείο. Η τωρινή της διεκδίκηση στρέφεται κατά των πρώην δικηγόρων της, καθώς υποστηρίζει ότι ένα λάθος τους την εμπόδισε να ζητήσει αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό όμιλο TUI.

Το ατύχημα στη Σρι Λάνκα

Το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2017, όταν η Κλερ Σέιγουελ βρισκόταν σε διακοπές με τον σύζυγό της, Ντάρεν, στο Club Hotel Dolphin. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη Γουαϊκάλ, στη δυτική Σρι Λάνκα. Το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου, γύρω στις 10:20, η κ. Σέιγουελ απολάμβανε τον ήλιο σε μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Ο καιρός εκείνη την ημέρα ήταν ζεστός και ηλιόλουστος, με ένα ελαφρύ αεράκι. Γύρω από την πισίνα υπήρχαν μεγάλοι κοκοφοίνικες, με ξαπλώστρες τοποθετημένες κάτω από τα δέντρα. Ξαφνικά, ένας μεγάλος κοκοφοίνικας κατέρρευσε και έπεσε πάνω στα πόδια της. Το βάρος του κοκοφοίνικα ήταν τέτοιο που διέλυσε την ξαπλώστρα και συνέθλιψε τα πόδια της.

Οι σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την εργασία της

Μετά το ατύχημα, η Κλερ Σέιγουελ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Αργότερα, επέστρεψε αεροπορικώς στο σπίτι της, στο Σίτινγκμπορν του Κεντ, στη Βρετανία.

Έκτοτε, η κ. Σέιγουελ έχει υποβληθεί σε περίπου δέκα χειρουργεία στα πόδια. Συνεχίζει να υποφέρει από έντονους πόνους και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα μετακίνησης. Οι συνέπειες του ατυχήματος επηρέασαν δραματικά και την επαγγελματική της ζωή. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως υψηλόμισθη σύμβουλος ασφαλίσεων, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά της και παραμένει άνεργη. Λόγω των κινητικών δυσκολιών της, χρειάζεται πλέον κατοικία σε ένα επίπεδο.

Η αρχική νομική προσφυγή κατά της TUI

Μετά το ατύχημα, η Βρετανίδα προσέλαβε τη γνωστή δικηγορική εταιρεία Slater and Gordon UK. Στόχος της ήταν να κινηθεί νομικά εναντίον του ταξιδιωτικού ομίλου TUI, μέσω του οποίου είχε κλείσει τις διακοπές της στη Σρι Λάνκα. Η κ. Σέιγουελ επεδίωκε να διεκδικήσει αποζημίωση για τους σοβαρούς τραυματισμούς και τις συνέπειες που υπέστη.

Το μοιραίο λάθος και η απόρριψη της αγωγής

Παρόλα αυτά, η αρχική αγωγή που κατατέθηκε από τους δικηγόρους της δεν εξετάστηκε ποτέ επί της ουσίας. Ο λόγος ήταν ότι οι δικηγόροι της δεν κατάφεραν να κοινοποιήσουν με έγκυρο τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων τα απαραίτητα δικαστικά έγγραφα.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος της, Χάουαρντ Έλγκοτ, έξω από το δικαστήριο, τα έγγραφα στάλθηκαν σε λανθασμένη διεύθυνση email των νομικών εκπροσώπων της TUI. Αυτό το λάθος είχε ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής, στερώντας από την Κλερ Σέιγουελ τη δυνατότητα να διεκδικήσει αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό όμιλο TUI.

Η νέα διεκδίκηση κατά των δικηγόρων

Μετά την απόρριψη της αρχικής της αγωγής, η Κλερ Σέιγουελ στράφηκε στη συνέχεια κατά του δικηγορικού γραφείου Slater and Gordon UK. Η τωρινή της διεκδίκηση αφορά επαγγελματική αμέλεια εκ μέρους των δικηγόρων της και την απώλεια της ευκαιρίας να λάβει αποζημίωση για τους τραυματισμούς της.

Η Βρετανίδα ζητά αποζημίωση ύψους 4,5 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Η δικαστική αυτή διαμάχη αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες και τις πιθανές παγίδες που μπορεί να κρύβει η αναζήτηση δικαιοσύνης, ειδικά όταν εμπλέκονται λάθη στη νομική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Newsit