Το περιοδικό Variety φιλοξενεί τον Ντέιβιντ Έλισον και την επόμενη μέρα της Skydance

Το Χολιγουντιανό περιοδικό Variety αφιερώνει το εξώφυλλό του και ένα εκτενές δημοσίευμα στον Ντέιβιντ Έλισον και τον οπτικοακουστικό κολοσσό Skydance Corp., το οποίο έχει γίνει θέμα συζήτησης στα αμερικανικά ΜΜΕ. Το δημοσίευμα αποτελεί μια ακτινοσκοπική έρευνα στα οικονομικά στοιχεία που κρύβονται πίσω από την αναδυόμενη δύναμη της βιομηχανίας του θεάματος, προσφέροντας εκτιμήσεις για την «επόμενη μέρα» της εταιρείας.

Ο προβληματισμός του Ντέιβιντ Έλισον

Σύμφωνα με τον Ματ Ντόνελι του «Variety», ένας από τους βασικούς προβληματισμούς που κρατούν τον Ντέιβιντ Έλισον ξύπνιο τη νύχτα είναι η αντίστροφη μέτρηση προς το έτος 2028. Πολλοί παρατηρητές των μέσων ενημέρωσης και άνθρωποι του Χόλιγουντ πιστεύουν ότι αυτή είναι η πιο πιεστική ανησυχία του.

Η ανησυχία του Έλισον, όπως αναφέρεται, δεν πηγάζει από τις επικείμενες προεδρικές εκλογές ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα φιλοξενήσει το Λος Άντζελες, όπου ο ίδιος διαθέτει πλέον δύο εμβληματικά στούντιο. Αντίθετα, ο προβληματισμός του εστιάζει στις οκτώ ταινίες που πρέπει ακόμα να αποκτήσει ή να παράγει μέχρι το 2028. Ο στόχος είναι να φτάσει τον «μαγικό αριθμό» των 30 ταινιών ετησίως, ένα όριο που η Skydance δεσμεύτηκε να πληροί. Η δέσμευση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς ύψους 111 δισ. δολαρίων, η οποία μετέτρεψε την εταιρεία του σε έναν γίγαντα στον τομέα του περιεχομένου.

Στρατηγική για τις υπηρεσίες streaming

Στις 9 του μήνα, η Skydance παρουσίασε την πρώτη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων της ως ενοποιημένη εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι στις αρχές του 2027 θα ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για να προσφερθεί στους καταναλωτές ένα πακέτο με τις υπηρεσίες streaming που βρίσκονται πλέον υπό την ομπρέλα της Skydance.

Το πακέτο αυτό θα περιλαμβάνει το HBO Max και το Paramount+. Η τιμή του θα περιλαμβάνει μια ανταγωνιστική έκπτωση, με στόχο να επιτρέψει στη Skydance να κερδίσει μερίδιο αγοράς μεταξύ των συνδρομητών, σύμφωνα με μια πηγή.

Ενοποίηση πλατφορμών και μελλοντικά σχέδια

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο, η Skydance σχεδιάζει να προσφέρει, έως το 2029, μια πλήρως ενοποιημένη υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία θα συγκεντρώνει και τις δύο μάρκες, το HBO Max και το Paramount+, σε μία ενιαία πλατφόρμα. Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευκολύνει την εταιρεία να διατηρεί τους θεατές εντός του δικού της κόσμου streaming.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλές εικασίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταργήσει τελικά την ονομασία Paramount+. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η HBO θεωρείται η πιο ισχυρή μάρκα στα μάτια των καταναλωτών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια στρατηγική εστίαση γύρω από αυτήν την αναγνωρισμένη επωνυμία.

Η δύναμη του χαρτοφυλακίου της Skydance

Εν τω μεταξύ, η Skydance αναδεικνύει ήδη τη σημαντική δύναμη του χαρτοφυλακίου της στον χώρο του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Συνολικά, η εταιρεία διαθέτει 205 εκατομμύρια συνδρομητές υπηρεσιών streaming, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Ο νέος κολοσσός του Χόλιγουντ διαθέτει επίσης μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου. Αυτή περιλαμβάνει περίπου 15.000 ταινίες και πάνω από 100.000 ώρες τηλεοπτικών σειρών. Η βιβλιοθήκη περιεχομένου της Skydance είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των ανταγωνιστικών στούντιο, γεγονός που την καθιστά έναν ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki