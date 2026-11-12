Η λέξη «mogging» της χρονιάς: Ένα σύμπτωμα της εποχής των Gen Z και Alpha

Το βρετανικό λεξικό Collins ανακήρυξε το «mogging» ως τη λέξη της χρονιάς για το 2026. Ο όρος αυτός περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποιος κάνει τον άλλον να νιώθει κατώτερος σε οποιονδήποτε τομέα, αντικατοπτρίζοντας την ανάγκη για υπεροχή και την απόλαυση που προκύπτει από την υποτίμηση του Άλλου. Το «mogging» υιοθετήθηκε κυρίως από τις γενιές Gen Z και Gen Alpha και διαδόθηκε ευρέως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η σημασία του «mogging»

Πρόκειται για έναν αργκό όρο που σημαίνει να υπερέχεις ή να επισκιάζεις κάποιον άλλον. Αυτό μπορεί να αφορά είτε την εμφάνιση, τη γοητεία και τη συνολική παρουσία, είτε το επίπεδο επιδόσεων και ικανοτήτων. Ο όρος αυτός θεωρείται ένα πολιτισμικό σύμπτωμα, καθώς συμπυκνώνει τη μετατόπιση από την απλή επιθυμία να είσαι καλύτερος, στην ανάγκη να κάνεις τον άλλον να αισθάνεται κατώτερος.

Όταν η γλώσσα μιας γενιάς δημιουργεί τέτοιους όρους, οι οποίοι ανάγουν την ανθρώπινη επαφή σε μια διαρκή υποτίμηση του Άλλου, αυτό υποδηλώνει ότι ο κοινωνικός δεσμός έχει διαρρηχθεί. Αναρωτιέται κανείς αν ένα άτομο που χρειάζεται να «μογκάρει» τους άλλους για να υπάρξει, είναι στην πραγματικότητα ένα υποκείμενο βαθύτατα εύθραυστο, τρομοκρατημένο από το ενδεχόμενο να αντικρίσει τη δική του εσωτερική κενότητα.

Ο κοινωνικός δεσμός και η αυτοεκτίμηση

Το «mogging» μπορεί να ιδωθεί ως μια σύγχρονη εκδοχή της ναρκισσιστικής οικονομίας, όπως την περιέγραψε ο Φρόιντ. Σε αυτή την αντίληψη, ο Άλλος μετατρέπεται σε έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο αναζητάμε την επιβεβαίωση της δικής μας αξίας. Δεν υπάρχει ανάγκη να διερευνήσουμε ποιοι είμαστε εσωτερικά, αρκεί να διαπιστώσουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον διπλανό μας. Η αυτοεκτίμηση, σε αυτή την περίπτωση, δεν βασίζεται στην εσωτερική αναγνώριση, αλλά στην εξωτερική κατάταξη.

Η «απειλή» του Άλλου και η ιεραρχία

Οι γενιές Gen Z και Alpha δεν ανακάλυψαν ξαφνικά τον ανθρώπινο ανταγωνισμό, όπου η αξία του ενός αναδεικνύεται μέσα από τη σχετική υποβάθμιση του άλλου. Απλώς επινόησαν μια λέξη που περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη δική τους κοινωνική συνθήκη. Ο Άλλος δεν είναι πλέον απλώς εκείνος με τον οποίο σχετιζόμαστε, αλλά εκείνος που μπορεί να απειλήσει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Η ισχυρή παρουσία, η απήχηση και η επιτυχία του μπορούν να βιωθούν ως ναρκισσιστικό πλήγμα για εμάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση, το σώμα, το ντύσιμο, η οικονομική επιφάνεια, η κοινωνική άνεση ή ακόμα και η γνώση μετατρέπονται σε «κεφάλαια» που επιτρέπουν στο υποκείμενο να καταλάβει μια υψηλότερη θέση στην άτυπη κοινωνική ιεραρχία.

Οι ρίζες του όρου

Η προέλευση του όρου εντοπίζεται παλαιότερα, στις διαδικτυακές κοινότητες bodybuilding, ιδιαίτερα σε φόρουμ της λεγόμενης «manosphere», κατά τη δεκαετία του 2010. Συνδέεται με το ακρωνύμιο AMOG (Alpha Male of the Group), το οποίο περιγράφει τον άνδρα που κυριαρχεί κοινωνικά έναντι των υπόλοιπων ανδρών μιας ομάδας.

Με πληροφορίες από: efsyn.gr