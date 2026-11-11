Τα ζαλιστικά έσοδα του Στέφανου Τσιτσιπά τον κατατάσσουν στην ελίτ του τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την φετινή αγωνιστική σεζόν έχοντας συγκεντρώσει συνολικά έσοδα ύψους 35.526.000 ευρώ από τις συμμετοχές του σε διοργανώσεις. Τα κέρδη αυτά τον κατατάσσουν στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, καθώς πλέον βρίσκεται στην 10η θέση της επίσημης λίστας της ATP με τους τενίστες που έχουν αποκομίσει τα περισσότερα χρήματα από την καριέρα τους. Η οκταετής επαγγελματική του πορεία έχει σημαδευτεί από σημαντικές επιτυχίες και σταθερά υψηλές απολαβές, παρά το γεγονός ότι η φετινή σεζόν ήταν η δεύτερη χαμηλότερη σε κέρδη για τον ίδιο.

Τα συνολικά έσοδα και η θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει καταγράψει συνολικά έσοδα 35.526.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται αποκλειστικά από τα κέρδη του στις διάφορες διοργανώσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος κατά τη διάρκεια της οκταετούς επαγγελματικής του καριέρας. Η πρώτη του επαγγελματική σεζόν ήταν το 2018, και από τότε έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας καταλαμβάνει την 10η θέση στην επίσημη λίστα της ATP, η οποία αφορά τους τενίστες με τα περισσότερα κέρδη τόσο σε απλό όσο και σε διπλό ταμπλό. Σε μια ευρύτερη κατάταξη των τενιστών με τα περισσότερα κέρδη, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 11η θέση. Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει συνολικά έσοδα 174.389.150 ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος των επιτευγμάτων του Έλληνα πρωταθλητή.

Η πορεία του Τσιτσιπά στη φετινή σεζόν

Η φετινή σεζόν, η οποία αναφέρεται ως 2026 στην πηγή, ολοκληρώθηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά με 37 νίκες και 23 ήττες. Από τις 24 διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε, ο Έλληνας τενίστας κέρδισε συνολικά 1.829.276 ευρώ.

Από αυτά τα κέρδη, το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τη συμμετοχή του στο Wimbledon, όπου, παρά τον αποκλεισμό του από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο, έλαβε 148.652 ευρώ. Η φετινή σεζόν χαρακτηρίστηκε ως η δεύτερη χαμηλότερη σε θέμα κερδών για τον Τσιτσιπά, με τη «χειρότερη» να ήταν το 2020, οπότε είχε λάβει 1.605.533 ευρώ.

Η κορυφαία χρονιά και οι τίτλοι

Η πιο επιτυχημένη χρονιά στην καριέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, όσον αφορά τα έσοδα, ήταν το 2019. Κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, ο 28χρονος Έλληνας τενίστας κέρδισε 6.678.176 ευρώ. Το 2019 ήταν επίσης μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις, καθώς ο Τσιτσιπάς κατέκτησε 13 τίτλους.

Ανάμεσα στους τίτλους που κέρδισε το 2019 ήταν και το ATP Finals του Λονδίνου, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στο παγκόσμιο τένις. Αυτή η χρονιά σηματοδότησε μια περίοδο μεγάλης ανόδου για τον Τσιτσιπά, ο οποίος είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία μόλις το 2018.

Σημαντικά επιτεύγματα στην καριέρα του

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει καταγράψει μια σειρά από αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Έχει βρεθεί στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε τρεις διαφορετικές χρονιές και έχει βρεθεί μόλις μία νίκη μακριά από το να γίνει ο Νο. 1 τενίστας στον κόσμο. Για επτά διαφορετικές χρονιές έχει παραμείνει στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ για πολλά χρόνια βρισκόταν στην πρώτη πεντάδα.

Ανάμεσα στις σημαντικές του διακρίσεις περιλαμβάνεται η κατάκτηση του Nitto ATP World Tour Finals. Έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλητής σε Masters 1000 διοργανώσεις, έχοντας φτάσει σε επτά τελικούς Masters σε πέντε διαφορετικά τουρνουά. Ο Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει συνολικά 13 τίτλους στο απλό και έχει φτάσει σε 31 τελικούς στο απλό. Έχει επίσης 4 Big Titles και 10 Big Finals στο ενεργητικό του.

Επιπλέον, ο Έλληνας τενίστας έχει κερδίσει 2 τίτλους στο διπλό και έχει φτάσει σε 3 τελικούς στο διπλό. Έχει καταγράψει 404 νίκες σε αγώνες απλού στο Tour. Έχει φτάσει δύο φορές σε τελικό Grand Slam και συνολικά έξι φορές σε ημιτελικά Grand Slam. Οκτώ φορές έχει βρεθεί στα προημιτελικά Grand Slam και δεκατέσσερις φορές έχει φτάσει στη δεύτερη εβδομάδα των Grand Slam (R16). Έχει κερδίσει τουλάχιστον έναν τίτλο στο απλό κάθε χρόνο για εννέα συνεχόμενα έτη, ένα σερί που συνεχίζεται και το 2026. Τέλος, έχει φτάσει τουλάχιστον στα προημιτελικά όλων των εννέα Masters 1000 και τουλάχιστον στη δεύτερη εβδομάδα και των τεσσάρων Grand Slams.

Οι απολαβές πέραν των διοργανώσεων

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα συνολικά έσοδα των 35.526.000 ευρώ, όπως αναφέρονται στην επίσημη λίστα της ATP, αφορούν αποκλειστικά τα χρηματικά έπαθλα από τις συμμετοχές του Στέφανου Τσιτσιπά σε διοργανώσεις απλού και διπλού.

Οι πραγματικές συνολικές απολαβές του Έλληνα τενίστα από την καριέρα του είναι αρκετά υψηλότερες. Αυτό συμβαίνει διότι στα ποσά των διοργανώσεων δεν περιλαμβάνονται άλλες σημαντικές πηγές εσόδων, όπως οι χορηγίες, οι διαφημίσεις και οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Athletiko