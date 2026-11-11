Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κερατσίνι Αττικής, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Ναυπάκτου. Η λεία των δραστών περιελάμβανε κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, με τη συνολική τους αξία να εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Η διάρρηξη στο κέντρο της Ναυπάκτου

Η διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου έλαβε χώρα περίπου στις 03:55 τα ξημερώματα της Τρίτης. Τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν έξω από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Οι δράστες ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα, φορούσαν κουκούλες, μάσκες full face και γάντια, ενώ είχαν μαζί τους τα απαραίτητα εργαλεία για να παραβιάσουν το κατάστημα.

Αρχικά, χρησιμοποίησαν έναν ειδικό κόφτη για να κόψουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου. Στη συνέχεια, με τη χρήση ενός πυροσβεστήρα, κατάφεραν να παραβιάσουν την κλειδαριά και να εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος. Η δράση τους ήταν ταχύτατη, καθώς μέσα σε περίπου τρία λεπτά άδειασαν τις προθήκες, αφαιρώντας κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία τοποθετούσαν σε μαύρες σακούλες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Η λεία και η διαφυγή των δραστών

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ, αν και ο οριστικός απολογισμός δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διάρρηξης, οι τρεις δράστες επιβιβάστηκαν στο λευκό κλεμμένο αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στο σημείο. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη Ναύπακτο, κατευθυνόμενοι προς το Αντίρριο.

Οι δράστες, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, πυρπόλησαν το κλεμμένο όχημα διαφυγής. Η ενέργεια αυτή έγινε κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σε μια προσπάθεια να δυσχεράνουν το έργο των διωκτικών αρχών.

Οι συλλήψεις στο Κερατσίνι

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών οδήγησαν στη σύλληψη δύο ατόμων στο Κερατσίνι Αττικής. Πρόκειται για δύο άτομα Ρομά, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στο κύκλωμα. Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες φέρονται να ήταν υπεύθυνοι για τη διοχέτευση των κλοπιμαίων στην αγορά, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι για την πώληση των κλεμμένων κοσμημάτων και αντικειμένων αξίας.

Η συνέχεια των αστυνομικών ερευνών

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων. Βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τη διάρρηξη. Από το βιντεοληπτικό υλικό του Ertnews που έχει εξεταστεί, προκύπτει ότι τρία άτομα συμμετείχαν ενεργά στην ίδια τη διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου.

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι το κύκλωμα που κρύβεται πίσω από τη διάρρηξη ενδέχεται να είχε ευρύτερη δράση. Φαίνεται πως υπήρχαν διακριτοί ρόλοι μεταξύ των μελών του, τόσο στην αφαίρεση των κοσμημάτων από το κατάστημα όσο και στην περαιτέρω διαχείριση και διάθεση των κλοπιμαίων στην αγορά. Οι αρχές εργάζονται για να διαλευκάνουν πλήρως τη δομή και τη δράση αυτού του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos