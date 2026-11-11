Ντάστιν Χόφμαν: Η αναφορά στις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης στα απομνημονεύματά του

Ο Ντάστιν Χόφμαν, ο καταξιωμένος ηθοποιός, αναφέρεται στις καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που δημοσιοποιήθηκαν σε βάρος του κατά την περίοδο του κινήματος #MeToo. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνονται στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Look At Me», τα οποία κυκλοφόρησαν την Τρίτη. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, ο 89χρονος Χόφμαν αναγνωρίζει ότι πριν από περίπου σαράντα χρόνια, έκανε ορισμένες γυναίκες να αισθανθούν άβολα.

Οι παραδοχές του ηθοποιού για τη συμπεριφορά του

Στα απομνημονεύματά του, ο Ντάστιν Χόφμαν τονίζει ότι η δυσφορία αποτελεί μια υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση. Εξηγεί πως ένα σχόλιο που κάποιος μπορεί να θεωρήσει προσβλητικό, μπορεί να εκληφθεί διαφορετικά από έναν άλλον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων αντιδράσεων. Ο ηθοποιός περιγράφει το χιούμορ του ως αθυρόστομο, δηλώνοντας πως του αρέσουν τα σεξουαλικά αστεία.

Ωστόσο, ο Χόφμαν υπογραμμίζει πως αυτή η προτίμηση για το αθυρόστομο χιούμορ διαφέρει σημαντικά από το να πιέζει κάποιος έναν άνθρωπο να κάνει κάτι που δεν επιθυμεί. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι άργησε να καταλάβει πως το φλερτ ή τα αστεία του μπορούσαν να θεωρηθούν ανάρμοστα από ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν προσωπικά και δεν είχαν εξοικείωση με τον τρόπο έκφρασής του.

Οι καταγγελίες έξι γυναικών και οι ισχυρισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στη Daily Mail, υπήρξαν καταγγελίες από έξι γυναίκες σε βάρος του Ντάστιν Χόφμαν. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες περιλάμβαναν σοβαρούς ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση. Επιπλέον, αναφέρθηκε και επίδειξη γεννητικών οργάνων σε ανήλικη. Αυτά τα περιστατικά ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά την περίοδο που το κίνημα #MeToo απέκτησε μεγάλη δυναμική και ευρεία απήχηση.

Η περίπτωση της Άννας Γκράχαμ-Χάντερ και η απάντηση του Χόφμαν

Μία από τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον ηθοποιό ήταν η Άννα Γκράχαμ-Χάντερ. Το 2017, η Γκράχαμ-Χάντερ είχε καταγγείξει ότι ο Χόφμαν την παρενόχλησε σεξουαλικά το 1985. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής μεταφοράς του έργου «Θάνατος του εμποράκου». Εκείνη την εποχή, η ίδια ήταν μόλις 17 ετών και εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στην εν λόγω παραγωγή.

Οι καταγγελίες της Γκράχαμ-Χάντερ αφορούσαν σεξουαλικά σχόλια και ανεπιθύμητο άγγιγμα από τον ηθοποιό. Ο Ντάστιν Χόφμαν, απαντώντας τότε στις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, είχε δηλώσει ότι αισθανόταν άσχημα στην ιδέα πως οποιαδήποτε πράξη του μπορεί να την είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Ζήτησε συγγνώμη για την πιθανή δυσφορία που προκάλεσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτή η συμπεριφορά δεν αντιπροσώπευε τον πραγματικό του χαρακτήρα.

Η καταγγελία της Γουέντι Ρις Γκατσιούνις και η εξέλιξη του έργου

Μια άλλη καταγγελία προήλθε από τη σεναριογράφο και θεατρική συγγραφέα Γουέντι Ρις Γκατσιούνις. Η ίδια είχε καταγγείλει ότι ο Ντάστιν Χόφμαν τής έκανε σεξουαλική πρόταση κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής συνάντησης το 1991. Η συνάντηση αυτή είχε ως αντικείμενο τη συζήτηση για την κινηματογραφική μεταφορά του έργου της, «A Darker Purpose».

Σύμφωνα με την αφήγηση της Γκατσιούνις στο Variety, ο ηθοποιός επέμενε να τον συνοδεύσει σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, ενώ εκείνη προσπαθούσε να επαναφέρει τη συζήτηση στο έργο τους. Η συγγραφέας υποστήριξε ότι ο Χόφμαν αποσύρθηκε αργότερα από το συγκεκριμένο κινηματογραφικό πρότζεκτ εξαιτίας της άρνησής της να ανταποκριθεί στην πρότασή του. Ο σεναριογράφος Μάρεϊ Σίσγκαλ, τον οποίο η Γκατσιούνις είχε αναφέρει ως παρόντα στις συναντήσεις τους, είχε απαντήσει το 2017 ότι «δεν τις θυμόταν».

Με πληροφορίες από: Topontiki