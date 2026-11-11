Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε Ναυπακτία και Ολυμπία Οδό

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη δυτική Ελλάδα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα τόσο στην περιοχή της Ναυπακτίας όσο και στον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε κλείσιμο του τούνελ της Παναγοπούλας, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις και μετακινήσεις φερτών υλικών σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Η στάθμη των ποταμών έχει ανέβει επικίνδυνα, με συνέπεια να κλείσουν σημαντικές διαβάσεις και να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπές στην Ολυμπία Οδό

Από τα ξημερώματα, η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό έχει διακοπεί λόγω της εισόδου φερτών υλικών στο τούνελ της Παναγοπούλας. Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε την μεταφορά αυτών των υλικών, καθιστώντας το πέρασμα επικίνδυνο για τους οδηγούς. Για λόγους ασφαλείας, η «Ολυμπία Οδός» προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων.

Η εκτροπή πραγματοποιείται στον κόμβο του Δρεπάνου, με τους οδηγούς να κατευθύνονται προς έξοδο στα Σελιανίτικα. Αυτή η αλλαγή στην κυκλοφορία έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μεγάλων ουρών οχημάτων, δημιουργώντας καθυστερήσεις για όσους κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Αχαΐας.

Επιπρόσθετα, προβλήματα καταγράφονται και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου. Συγκεκριμένα, υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, μέσω των κόμβων αυτών, λόγω λασπορροής στο οδόστρωμα. Η λασπορροή εντοπίζεται μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στην περιοχή Λαμπίρι. Συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού» επιχειρούν στην περιοχή με στόχο την αποκατάσταση του προβλήματος και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Κατολισθήσεις και φερτά υλικά στη Ναυπακτία

Η περιοχή της Ναυπακτίας αντιμετωπίζει εκτεταμένα προβλήματα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων. Μικρές κατολισθήσεις έχουν καταγραφεί τόσο στην ορεινή Ναυπακτία όσο και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση έχει δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, καθιστώντας την οδήγηση δύσκολη και απαιτώντας αυξημένη προσοχή.

Στην περιοχή του χειμάρρου Τζάβαρη, έχουν παρατηρηθεί μετακινήσεις φερτών υλικών, γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση. Μηχανήματα έργου βρίσκονται στο σημείο από νωρίς το πρωί, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα υλικά και να αποκαταστήσουν την ομαλή διέλευση. Παράλληλα, προβλήματα με κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στην παλαιά εθνική οδό, στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», προσθέτοντας στις δυσκολίες του οδικού δικτύου.

Αυξημένη στάθμη ποταμών και κλειστές διαβάσεις

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως συνέπεια την σημαντική αύξηση της στάθμης των ποταμών στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας. Αυτό οδήγησε στο κλείσιμο των ιρλανδικών διαβάσεων σε Εύηνο Καρελέικα και Παλαιοχωράκι, διακόπτοντας την επικοινωνία σε αυτά τα σημεία.

Ιδιαίτερα, ο ποταμός Μόρνος έχει κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού, με τη ροή του να είναι εξαιρετικά αυξημένη. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανησυχία για περαιτέρω προβλήματα, καθώς η υπερχείλιση ποταμών μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα και να επηρεάσει κατοικημένες περιοχές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Έκκληση για προσοχή στους οδηγούς

Λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων και των επικίνδυνων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, απευθύνεται έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ναυπακτίας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει σημαντικά την ορατότητα και την πρόσφυση, ενώ η παρουσία φερτών υλικών και λασπορροών καθιστά την οδήγηση επισφαλή σε πολλά σημεία. Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η τήρηση χαμηλών ταχυτήτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis