Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού για μπαράζ εμπρησμών με λίστα θυμάτων

Ένας 46χρονος εν ενεργεία επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθη έπειτα από ένα πρωτοφανές μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν σε περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο και στρέφονταν εναντίον πρώην συντρόφων του. Ο δράστης φέρεται να προκάλεσε ισχυρότατη έκρηξη και εμπρησμό σε διαμέρισμα, ενώ πυρπόλησε και τέσσερα αυτοκίνητα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 46χρονος είχε καταρτίσει ένα χειρόγραφο σημείωμα με διευθύνσεις γυναικών που είχε θέσει στο στόχαστρό του. Πλέον, ο επικελευστής κρατείται, καθώς οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του φέρνουν στο φως μία ακόμη υπόθεση με θύματα γυναίκες, η οποία θα μπορούσε να είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων

Οι εμπρηστικές επιθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 46χρονου επικελευστή χαρακτηρίζονται ως πρωτοφανείς. Η δράση του περιελάμβανε την πρόκληση ισχυρότατης έκρηξης και εμπρησμού σε διαμέρισμα που ανήκε σε μία νοσηλεύτρια, η οποία ήταν μία από τις πρώην συντρόφους του.

Εκτός από την επίθεση στο διαμέρισμα, ο δράστης πυρπόλησε επίσης τέσσερα αυτοκίνητα, εντείνοντας το μπαράζ των ενεργειών του. Οι περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν αυτές οι επιθέσεις ήταν η Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο, προκαλώντας ανησυχία και αποκαλύπτοντας μία εφιαλτική πραγματικότητα.

Λίστα με γυναίκες-στόχους και προσχεδιασμένο έγκλημα

Η έρευνα γύρω από την υπόθεση έφερε στο φως συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο δράσης του 46χρονου. Ο επικελευστής είχε καταρτίσει μία λίστα, ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι διευθύνσεις γυναικών που είχε βάλει στο στόχαστρό του. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει έναν σχολαστικά προσχεδιασμένο χαρακτήρα των ενεργειών του.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του δικηγόρου της οικογένειας του τελευταίου θύματος, Γιάννη Χατζηαντωνίου, πίσω από το χτύπημα κρυβόταν ένα έγκλημα που είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια. Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία αποκαλύπτει ότι το έγκλημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ ο δράστης είχε κάνει ακόμα και «πρόβα» εμπρησμού, χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική του εκπαίδευση για τον σχεδιασμό των πράξεών του.

Η αρχή της γνωριμίας και η χειριστική συμπεριφορά

Η ιστορία πίσω από τις επιθέσεις ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ο 46χρονος γνώρισε μία νεαρή νοσηλεύτρια. Μετά από μερικούς μήνες γνωριμίας, το ζευγάρι αποφάσισε να συζήσει σε ένα διαμέρισμα που βρισκόταν στη Γλυφάδα.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του γοητευτικού υπαξιωματικού άρχισε σύντομα να γίνεται έντονα πιεστική και χειριστική. Όταν η κοπέλα συνειδητοποίησε το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η σχέση τους και προσπάθησε να τον συνετίσει, η αντίδρασή του ήταν επιθετική. Ο 46χρονος άρχισε να την κατηγορεί ότι «φαντάζεται πράγματα», εφαρμόζοντας κλασικές μεθόδους ψυχολογικής χειραγώγησης.

Οι απειλές και η φυγή της νοσηλεύτριας

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν η νοσηλεύτρια πήρε τη γενναία απόφαση να χωρίσουν. Τότε, η ψυχολογική πίεση που ασκούσε ο 46χρονος μετατράπηκε σε ευθείες απειλές για τη ζωή της. Ο Γιάννης Χατζηαντωνίου περιγράφει πως η κοπέλα του έλεγε «θέλω να χωρίσουμε» και εκείνος απαντούσε «θα σε σκοτώσω».

Η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζήτησε από τον δράστη να φύγει από το σπίτι. Όταν οι απειλές επαναλήφθηκαν, αναγκάστηκε να καταφύγει σε ένα άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας για να προστατευτεί. Ο 46χρονος, από την πλευρά του, άρχισε να παρενοχλεί το οικογενειακό περιβάλλον της κοπέλας, με σκοπό να την αναγκάσει να επιστρέψει.

Η «πρόβα» του εμπρησμού δύο ημέρες πριν

Η απόφαση του δράστη για εκδίκηση είχε ήδη ληφθεί, και όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποίησε τη στρατιωτική του εκπαίδευση για τον λεπτομερή σχεδιασμό του εγκλήματος. Μάλιστα, δύο ημέρες πριν από την επίθεση στο σπίτι της Γλυφάδας, πραγματοποίησε μία «πρόβα» εμπρησμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πολυκατοικία όπου έγινε η δοκιμή είναι καινούργια και διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης. Ο 46χρονος έβαλε φωτιά κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής, δείχνοντας την προετοιμασία του για τις μετέπειτα εμπρηστικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Enikos