Πόσα χρόνια ζει μια γάτα: Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της

Η διάρκεια ζωής μιας γάτας μπορεί να παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές, καθώς ορισμένα αιλουροειδή φτάνουν να ζήσουν περισσότερα από είκοσι χρόνια, ενώ άλλα δεν συμπληρώνουν ούτε τη δεκαετία. Αυτή η απόκλιση δεν αποδίδεται αποκλειστικά σε κληρονομικούς παράγοντες ή στην παρουσία κάποιας συγκεκριμένης ασθένειας. Αντιθέτως, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το ζώο, η καθημερινή φροντίδα που του παρέχεται, καθώς και η έκθεσή του σε διάφορους εξωτερικούς κινδύνους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του.

Το περιβάλλον και η καθημερινή φροντίδα

Είναι αρκετά συνηθισμένη η αντίληψη ότι μια γάτα που διαβιώνει στην επαρχία έχει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Αυτή η πεποίθηση βασίζεται στην ιδέα ότι βρίσκεται πιο κοντά στη φύση και μακριά από την έντονη κυκλοφορία των οχημάτων που χαρακτηρίζει τις πόλεις. Ωστόσο, οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η γεωγραφική περιοχή δεν είναι ο μοναδικός ή ο σημαντικότερος παράγοντας.

Αντιθέτως, μεγαλύτερη σημασία από την απλή τοποθεσία διαβίωσης έχει ο συνολικός τρόπος ζωής της γάτας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αν το ζώο κυκλοφορεί ελεύθερα σε εξωτερικούς χώρους, αν έχει σταθερή πρόσβαση σε κτηνιατρική περίθαλψη για προληπτικούς ελέγχους και θεραπείες, και αν προστατεύεται αποτελεσματικά από τραυματισμούς και λοιμώξεις που μπορεί να απειλήσουν την υγεία του.

Στοιχεία από επιστημονική μελέτη στη Βρετανία

Μια σημαντική επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024 στο έγκριτο Journal of Feline Medicine and Surgery, προσέφερε νέα δεδομένα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής των γατών. Η εν λόγω έρευνα εξέτασε στοιχεία που αφορούσαν 7.936 θανάτους γατών στη Βρετανία. Όλα αυτά τα ζώα παρακολουθούνταν συστηματικά από κτηνιατρικές μονάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα VetCompass, εξασφαλίζοντας έτσι ένα μεγάλο και αξιόπιστο δείγμα.

Οι ερευνητές, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, υπολόγισαν ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής για τις γάτες, ξεκινώντας από τη γέννησή τους, ήταν κατά μέσο όρο 11,74 χρόνια. Η μελέτη ανέδειξε επίσης αξιοσημείωτες διαφορές ανάλογα με το φύλο των ζώων. Συγκεκριμένα, οι θηλυκές γάτες είχαν ένα ελαφρώς υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, φτάνοντας τα 12,51 χρόνια, σε αντίθεση με τα 11,18 έτη που καταγράφηκαν για τις αρσενικές.

Παράγοντες που συνδέονται με μικρότερη διάρκεια ζωής

Η ίδια εκτεταμένη έρευνα συνέδεσε τη μικρότερη διάρκεια ζωής των γατών με ορισμένους συγκεκριμένους παράγοντες. Μεταξύ αυτών, η απουσία στείρωσης αναδείχθηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά το προσδόκιμο ζωής των αιλουροειδών. Παράλληλα, το μη φυσιολογικό σωματικό βάρος, είτε πρόκειται για υπέρβαρο είτε για λιποβαρές ζώο, συνδέθηκε επίσης με μειωμένη διάρκεια ζωής.

Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι προκύπτουν από στατιστικές εκτιμήσεις, δεν αποτελούν το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει μια γάτα. Αντιθέτως, πολλές γάτες καταφέρνουν να ζήσουν 15 ή ακόμα και 18 χρόνια, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο. Υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες που ξεπερνούν ακόμη και τα 20 έτη. Το προσδόκιμο ζωής αποτελεί μια στατιστική εκτίμηση που αφορά έναν συγκεκριμένο πληθυσμό ζώων και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια απόλυτη πρόβλεψη για τη ζωή κάθε μεμονωμένου ζώου.

Κίνδυνοι για τις γάτες που κυκλοφορούν ελεύθερα

Για μια γάτα που έχει την ελευθερία να κυκλοφορεί στους δρόμους μιας πόλης, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μία από τις πλέον σοβαρότερες και άμεσες απειλές για την επιβίωσή της. Η έκθεση στον κίνδυνο της έντονης κυκλοφορίας των οχημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή, δυστυχώς, ακόμα και στον θάνατο.

Ακόμη και σε περιοχές όπου η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των μηχανών είναι σχετικά περιορισμένη και όχι τόσο έντονη, η πιθανότητα τραυματισμού από διερχόμενο όχημα παραμένει υπαρκτή και δεν πρέπει να υποτιμάται. Η ελεύθερη πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη και προστασία, εκθέτει τις γάτες σε αυτούς τους κινδύνους, επηρεάζοντας αρνητικά το προσδόκιμο ζωής τους και μειώνοντας τις πιθανότητες να φτάσουν σε μεγάλη ηλικία.

Με πληροφορίες από: Newsit