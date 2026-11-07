ΚΚΕ: Ερωτήματα για τις δηλώσεις Φιντάν και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εξέδωσε σχόλιο, εκφράζοντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Φιντάν. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν το ζήτημα της έναρξης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού, σε συνδυασμό με τις αξιώσεις της Άγκυρας, απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Φιντάν, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την έναρξη των εργασιών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κ. Φιντάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ένα πλαίσιο όπου η τουρκική κυβέρνηση έχει εκφράσει στο παρελθόν αξιώσεις για προηγούμενη ενημέρωσή της σχετικά με τέτοιου είδους έργα.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την περιοχή. Οι τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Φιντάν, έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων και θέσεων από την πλευρά της Τουρκίας, οι οποίες αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η αντίδραση του ΚΚΕ και τα «εύλογα ερωτήματα»

Το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, υπογραμμίζει ότι αυτές «δημιουργούν εύλογα ερωτήματα». Η θέση του κόμματος βασίζεται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις του κ. Φιντάν εκφωνούνται «με δεδομένες τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX». Αυτές οι αξιώσεις, όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, αποτελούν ένα σημείο τριβής και ανησυχίας.

Το κόμμα θεωρεί ότι οι αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για ενημέρωση και έκδοση αντι-NAVTEX είναι απαράδεκτες. Η στάση αυτή της Τουρκίας, σύμφωνα με το ΚΚΕ, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι δηλώσεις περί «φυσιολογικής» εξέλιξης των εργασιών της διασύνδεσης δεν μπορούν να γίνουν δεκτές χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Το ΚΚΕ ζητά να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, ώστε να μην υπάρξουν σκιές ως προς την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης

Σε απάντηση των δηλώσεων του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνησε, μέσω διπλωματικών πηγών, προέβη σε σχετική τοποθέτηση. Συγκεκριμένα, οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα» όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η απάντηση αυτή αποσκοπεί στο να τονίσει την ελληνική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα επί του έργου.

Ωστόσο, το ΚΚΕ εκτιμά ότι αυτή η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης «δεν αρκεί ούτε δίνει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα». Το κόμμα επιμένει ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες διευκρινίσεις για να καλυφθούν οι ανησυχίες που έχουν προκύψει από τις τουρκικές αξιώσεις και τις δηλώσεις του κ. Φιντάν.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη γαλλική εταιρεία Meridiam

Το κεντρικό και πλέον κρίσιμο ερώτημα που θέτει το ΚΚΕ προς την ελληνική κυβέρνηση αφορά τη γαλλική εταιρεία Meridiam. Το κόμμα ρωτά ευθέως: «Υπάρχει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam στο τουρκικό κράτος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας;».

Αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με το ΚΚΕ, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενα και να θέσει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το ΚΚΕ τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει «χωρίς περιστροφές» σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προστασία των εθνικών συμφερόντων. Η απάντηση σε αυτό το σημείο θεωρείται καθοριστική για την πλήρη αποσαφήνιση της κατάστασης και την άρση κάθε αμφιβολίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki