Οργισμένος δήμαρχος στη Βραζιλία κατηγόρησε γιατρούς για σεξ εν ώρα υπηρεσίας

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο σε νοσοκομείο της Βραζιλίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς ένας δήμαρχος κατηγόρησε δύο γιατρούς ότι έκαναν σεξ εν ώρα εφημερίας. Ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα της πόλης Μπαρέιρος, στην πολιτεία Περναμπούκο, πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στο δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Souza Albuquerque το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Η έντονη αντιπαράθεση με τους γιατρούς καταγράφηκε και κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του δημάρχου

Ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα επισκέφθηκε το δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Souza Albuquerque έπειτα από παράπονα που δέχθηκε για μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, περίπου στις 22:00.

Κατά την άφιξή του στην εγκατάσταση, ο δήμαρχος διαπίστωσε ότι η αίθουσα αναμονής ήταν γεμάτη. Από τους τρεις γιατρούς που είχαν προγραμματιστεί να βρίσκονται σε εφημερία, μόνο ένας εξέταζε ασθενείς εκείνη τη στιγμή. Αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στην αναζήτηση των υπόλοιπων δύο γιατρών.

Η αντιπαράθεση στο δωμάτιο ανάπαυσης

Ο δήμαρχος εντόπισε ένα κλειδωμένο δωμάτιο ανάπαυσης και ζήτησε να ανοίξει η πόρτα. Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, αμφότεροι γιατροί του νοσοκομείου. Η αντίδραση του δημάρχου ήταν ιδιαίτερα έντονη, όπως καταγράφηκε στο βίντεο που έγινε viral.

«Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε. Τα επείγοντα είναι γεμάτα και εσείς εδώ κοιμάστε και κάνετε σχέση», ακούγεται να τους λέει ο Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα. Στη συνέχεια, τους αποκάλεσε «τεμπέληδες» και ζήτησε από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν να τους συλλάβουν. Παράλληλα, ανακοίνωσε την απομάκρυνση των δύο επαγγελματιών από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί δεν συνελήφθησαν, παρά τις απαιτήσεις του δημάρχου. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν καταγράφει κάποια ερωτική πράξη, αλλά μόνο την παρουσία των δύο επαγγελματιών στον χώρο ανάπαυσης.

Η παρέμβαση του Συνδικάτου Ιατρών

Η υπόθεση έλαβε διαφορετική διάσταση μετά την παρέμβαση του Συνδικάτου Ιατρών του Περναμπούκο (Simepe). Το συνδικάτο αμφισβήτησε τις κατηγορίες που διατύπωσε ο δήμαρχος, προσφέροντας μια εναλλακτική εξήγηση για την παρουσία των γιατρών στο δωμάτιο ανάπαυσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Simepe, οι δύο γιατροί βρίσκονταν σε διάλειμμα ανάπαυσης. Είχαν προηγουμένως συμπληρώσει 12 ώρες έντονης εργασίας, γεγονός που δικαιολογούσε την ανάγκη τους για ξεκούραση. Το συνδικάτο υπογράμμισε επίσης ότι ένας τρίτος γιατρός εξακολουθούσε να εξυπηρετεί τους ασθενείς εκείνη την ώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών.

Θέση του συνδικάτου και αιτήματα

Το Συνδικάτο Ιατρών του Περναμπούκο τόνισε ότι η παρουσία δύο συναδέλφων στον χώρο ανάπαυσης δεν αποδεικνύει τις προσωπικές κατηγορίες που διατύπωσε ο δήμαρχος. Επισήμανε επίσης ότι η προβλεπόμενη ανάπαυση κατά τη διάρκεια μιας εφημερίας δεν συνιστά από μόνη της εγκατάλειψη υπηρεσίας, καθώς αποτελεί αναγκαίο μέρος της εργασίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το συνδικάτο ζήτησε δημόσια απολογία για την έκθεση και την προσβολή των δύο επαγγελματιών υγείας. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου στο νοσοκομείο. Στόχος αυτού του ελέγχου είναι η διερεύνηση τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία του νοσοκομείου, πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta