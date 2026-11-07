Έξι νεκροί από επίθεση στην Κρακοβία – Τρεις ακόμη σοροί βρέθηκαν στο σπίτι του δράστη

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρακοβία της Πολωνίας, όταν ένας 25χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην ιστορική κεντρική πλατεία της πόλης. Οι πολωνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο δράστης να επηρεάστηκε από ακροδεξιές ιδεολογικές αντιλήψεις. Λίγο αργότερα, τρεις ακόμη νεκροί εντοπίστηκαν στην κατοικία του υπόπτου, γεγονός που προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η αιματηρή επίθεση στην κεντρική πλατεία

Η επίθεση στην Κρακοβία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 15:00 τοπική ώρα. Ο 25χρονος δράστης εισήλθε με αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία της πόλης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον των παρευρισκομένων. Από την επίθεση, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην πλατεία σε έξι.

Ο απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται σε 16 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένες πληροφορίες. Ακολούθησε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ύποπτος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών και συνελήφθη. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του κατά την αστυνομική επέμβαση.

Τρεις νεκροί στην κατοικία του υπόπτου

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως λίγες ώρες μετά το μακελειό, καθώς τρεις επιπλέον νεκροί εντοπίστηκαν στο σπίτι του υπόπτου στην Κρακοβία. Την είδηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «φαίνεται ότι πρόκειται για μέλη της στενής οικογένειάς του», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους. Οι πολωνικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρεβες στην κατοικία του υπόπτου και της οικογένειάς του, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκεί μεγάλες ποσότητες οπλισμού. Ο κ. Τουσκ ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ενδέχεται να υπάρχουν πολλά όπλα, πολλά πυροβόλα όπλα μέσα στο σπίτι».

Η ακροδεξιά ιδεολογία στο μικροσκόπιο

Οι πολωνικές αρχές ερευνούν επισταμένως το ενδεχόμενο ο 25χρονος δράστης να επηρεάστηκε από ακροδεξιές ιδεολογικές αντιλήψεις. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, ανέφερε ότι «όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία, ένα ζήτημα που θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο έρευνας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Καμίς, χαρακτήρισε το αιματοκύλισμα ως «τρομοκρατική ενέργεια». Ο κ. Κοσίνιακ-Καμίς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κάλεσε τους Πολωνούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αστυνομικοί και πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο του συμβάντος, καθώς και στην οικογενειακή κατοικία του ατόμου, διεξάγοντας ενδελεχείς έρευνες.

Η πορεία των ερευνών και τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν επιπλέον όπνα και πυρομαχικά στο αυτοκίνητο του ενόπλου. Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και για ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων προσώπων. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αρχές θα καταφέρουν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σύντομα ενδεχόμενους συνεργούς ή υποστηρικτές του δράστη.

Ανάμεσα στους τραυματίες της επίθεσης στην πλατεία βρίσκονται και αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ακινητοποίησης του δράστη. Η κατάσταση της υγείας ενός από αυτούς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δεσμευτεί να ενημερώσουν το κοινό για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη το συντομότερο δυνατό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki