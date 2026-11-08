«Αχυράνθρωποι» εκατομμυριούχοι: Ο «λαντζέρης» με τα 30 εκατ., ο σερβιτόρος με τα 8,4 εκατ. και ο «ψήστης» των 6,5 εκατ. ευρώ

Πολύτιμα στοιχεία για τη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη εισέφεραν στις αρχές τα κινητά τηλέφωνα των βασικών κατηγορουμένων. Το κύκλωμα, που χρησιμοποιούσε διαδικτυακή εφαρμογή κρυπτογράφησης για τις επικοινωνίες του, άλλαζε «αχυρανθρώπους» σε εταιρείες με χαρακτηριστική ευκολία. Η επιχείρηση για το ξήλωμα του κυκλώματος ξεκίνησε υπό άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής με πολλαπλές εφόδους σε σπίτια, οδηγώντας σε 18 συλλήψεις, αν και δύο εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν αφορούσαν αδικήματα σχετικά με το κύκλωμα.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Από τα μηνύματα που έχουν εντοπιστεί στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων, προκύπτει ότι το κύκλωμα άλλαζε διαρκώς «αχυρανθρώπους» στις εταιρείες. Σε μία από τις επικοινωνίες αναφέρεται: «Ο… (σ.σ. αναφέρει όνομα αχυρανθρώπου) πριν πάει στο κατάστημα να μου το πει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα που έχουμε τον γνωστό. Αν μπορείς να έχει νούμερα πιστοποιημένα να δώσει για να διαχειριζόμαστε το i-banking».

Σε άλλη επικοινωνία γίνεται λόγος για γυναίκα «αχυράνθρωπο» που την τελευταία στιγμή παρουσίασε «κώλυμα», με το μήνυμα να αναφέρει: «Συγνώμη αλλά μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε αύριο. Θα σου στείλω άλλον». Ένα ακόμα εντυπωσιακό μήνυμα που βρέθηκε είναι: «Κάνω έναρξη για τον νέο (σ.σ. εννοεί αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία. Κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας για αν μη χρειάζεται να κάνει μ… με τους παρόχους ντελίβερι».

Οι «αχυράνθρωποι» και τα χρέη εκατομμυρίων

Οι «μπροστινοί» που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα εμφανίζονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με διάφορες ιδιότητες, όπως πορτιέρηδες, σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Παρόλα αυτά, τα πρόσωπα αυτά είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των καταστημάτων. Η οικονομική τους εικόνα βρισκόταν σε πλήρη αναντιστοιχία με το μέγεθος των εταιρειών που φέρονταν να εκπροσωπούν.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις «μπροστινών»

Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Δ. Μ., ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του υλικού, συνδεόταν με δέκα εταιρείες που είχαν συνολικές οφειλές 30.033.700 ευρώ. Ο ίδιος εργαζόταν με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με αποδοχές 453 ευρώ, και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ. Αντίστοιχα, ο Γ. Κ. εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών με οφειλές που ανέρχονταν σε 18.470.809 ευρώ, ενώ οι μικτές αποδοχές του ως ταμία ήταν 755 ευρώ.

Ο Θ. Κ. συνδεόταν με 30 νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν συσσωρεύσει χρέη 8.483.820 ευρώ. Ο μηνιαίος μισθός του, ως μερικώς απασχολούμενου σερβιτόρου, ανερχόταν σε μόλις 302 ευρώ. Στην περίπτωση του Κ. Α., οι ελεγκτές φέρονται να εντόπισαν συμμετοχή σε 30 εταιρείες με οφελές 6.518.362 ευρώ. Ο ίδιος εργαζόταν ως ψήστης και ταμίας, με αποδοχές 780 ευρώ.

Η εκμετάλλευση ανθρώπων σε δύσκολη θέση

Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», υποστήριξε ότι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν ανθρώπους που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και οικογενειακή κατάσταση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr