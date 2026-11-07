Η πρώτη αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ μετά τη σύλληψη του πατέρα της

Στη σύλληψη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, προχώρησαν οι αρχές στη Φλόριντα, με κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μετά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος υπό κατ' οίκον περιορισμό, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης. Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, απηύθυνε έκκληση για δικαιοσύνη, με στενό της φίλο να δηλώνει τις ελπίδες της για μια πλήρη έρευνα που θα συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι αρχές στη Φλόριντα προχώρησαν στη σύλληψη του Τόμας Μαρκλ, ο οποίος είναι 82 ετών. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από στοιχεία που ανακάλυψε και παρέδωσε στις αρχές ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.

Το FBI, στο πλαίσιο της έρευνας, κατέσχεσε δεκάδες αντικείμενα, περίπου 78 τον αριθμό, τα οποία περιέχουν «πιθανολογούμενο υλικό παιδικής πορνογραφίας». Τα αντικείμενα αυτά βρέθηκαν σε δύο αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε ο Μαρκλ στην περιοχή του Λος Άντζελες για σχεδόν 20 χρόνια.

Η πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο

Ο Τόμας Μαρκλ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο το απόγευμα της Παρασκευής στην Τάμπα της Φλόριντα. Έφτασε στην αίθουσα καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο έσπρωχνε ομοσπονδιακός αστυνομικός (U.S. Marshal), γεγονός που υπογραμμίζει την κατάσταση της υγείας του.

Η ειρηνοδίκης Λίντσεϊ Σ. Γκρίφιν του ανέγνωσε τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και διέταξε να του παραδοθεί αντίγραφο του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το Spectrum News. Μετά την ακρόαση για την εγγύηση, ο Μαρκλ αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως μεταδίδει το Telemundo Tampa. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τα 20 έτη.

Το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ο Τόμας Μαρκλ διατηρούσε αποθηκευμένες φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Στις φωτογραφίες αυτές φέρεται να εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με ανήλικα κορίτσια, τα οποία ήταν πριν την εφηβεία.

Τα επίμαχα αυτά αρχεία εντοπίστηκαν στους δύο αποθηκευτικούς χώρους που ο Μαρκλ νοίκιαζε για περίπου δύο δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Η κατάσχεση των περίπου 78 αντικειμένων από το FBI αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, απηύθυνε έκκληση για δικαιοσύνη μετά τη σύλληψη του πατέρα της. Ένας στενός της φίλος προέβη σε δήλωση, μεταφέροντας τις σκέψεις της Δούκισσας.

Συγκεκριμένα, ο φίλος της ανέφερε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «ελπίζει ειλικρινά ότι μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα θα συμβάλει τώρα στην απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη θέση της Δούκισσας απέναντι στις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πατέρας της.

Το ιστορικό του Τόμας Μαρκλ

Πριν από τη σύλληψή του, ο Τόμας Μαρκλ διέμενε σε οίκο ευγηρίας στο Λέικλαντ. Η επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις Φιλιππίνες είχε καταστεί αναγκαία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Μαρκλ είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ αργότερα υποβλήθηκε και σε ακρωτηριασμό στο πόδι. Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν στην αναγκαστική επιστροφή του και τη διαμονή του σε μονάδα φροντίδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki