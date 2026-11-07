Γιατί παλιά δεν άφηναν ρούχα και παπούτσια έξω από το σπίτι το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου

Τις περασμένες δεκαετίες, μια βόλτα στις ελληνικές γειτονιές, τόσο στις πόλεις όσο και στην περιφέρεια, το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου αποκάλυπτε ένα μοναδικό φαινόμενο. Κανένα μπαλκόνι και καμία αυλή δεν είχε απλωμένα ρούχα ή παπούτσια. Αυτή η παράξενη συνήθεια είχε τις ρίζες της σε ένα παλιό λαογραφικό έθιμο, συνδεδεμένο με τη θρησκευτική παράδοση.

Η λαογραφική παράδοση της 7ης Νοεμβρίου

Ο λόγος για αυτό το φαινόμενο ήταν η παραμονή της γιορτής των Ταξιαρχών και μια βαθιά ριζωμένη λαογραφική παράδοση. Ένα παλιό έθιμο υπαγόρευε στις Ελληνίδες νοικοκυρές να μην αφήνουν ρούχα και παπούτσια έξω από το σπίτι.

Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, το βράδυ πριν ξημερώσει η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, οι Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ θα περνούσαν και θα έπαιρναν μαζί με τα αντικείμενα και τις ψυχές των ανθρώπων αυτών.

Η γιορτή των Αρχαγγέλων

Η Εκκλησία, στις 8 Νοεμβρίου, γιορτάζει τη σύναξη των Παμμέγιστων αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Μαζί με αυτούς, τιμάται και η μνήμη των υπολοίπων Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων.

Η απεικόνιση των Ταξιαρχών

Οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι συνδέονται με αυτό το έθιμο, παρουσιάζονται συνήθως στην ορθόδοξη εικονογραφία με ένα σπαθί.

Με πληροφορίες από: madata.gr