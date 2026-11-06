Η Ανθή Σαλαγκούδη μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του επωνύμου της, αλλά και τις προσωπικές της αποφάσεις. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο τέλος της παρουσίασης δελτίου ειδήσεων, το οποίο χαρακτήρισε άδοξο, καθώς και στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. Οι δηλώσεις της έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης στη Super Κατερίνα, όπου άνοιξε την καρδιά της για διάφορα ζητήματα της ζωής της.

Το τέλος του δελτίου ειδήσεων και η νοσταλγία

Η Ανθή Σαλαγκούδη εξέφρασε τη νοσταλγία της για την εποχή που παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων, τονίζοντας ότι ήταν κάτι που της άρεσε πάρα πολύ και πιστεύει ότι το έκανε πολύ καλά. «Μου λείπει το δελτίο ειδήσεων. Δεν θα το θρηνήσω. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι το έκανα και πολύ καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε αυτή η περίοδος της καριέρας της ως «λίγο άδοξο». Όπως αποκάλυψε η ίδια, η αιτία ήταν το κλείσιμο του καναλιού στο οποίο εργαζόταν τότε. «Και ήταν και λίγο ο τρόπος που τέλειωσε αυτό. Λίγο άδοξο να το πω έτσι. Έκλεισε το κανάλι που ήμασταν», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Το επώνυμο, οι στοχοποιήσεις και η βράβευση του πατέρα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ανθή Σαλαγκούδη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του επωνύμου της, καθώς και στις στοχοποιήσεις που βίωσε. Ερωτηθείσα αν ήθελε να αποδείξει περισσότερο ότι είχε δεχτεί πόλεμο, απάντησε: «Αν ήθελα να αποδείξω περισσότερο ότι είχα δεχτεί πόλεμο; Μόνο σε αυτό ίσως να με έκανε καλύτερη από αυτή την άποψη».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα προτιμούσε να μην είχε περάσει κάποιες άδικες στοχοποιήσεις λόγω του ονόματός της. «Θα προτιμούσα βέβαια να μην είχα περάσει κάποιες άδικες στοχοποιήσεις λόγω του ονόματός μου», σημείωσε με ειλικρίνεια.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την πρόσφατη βράβευση του πατέρα της, για την προσφορά του στην πολιτική και τη δημόσια ζωή. «Ήταν για μένα προσωπικά πάρα πολύ συγκινητικό γιατί έχω και μια αδυναμία στον πατέρα μου και ήταν μια εκδήλωση για την προσφορά του στην πολιτική και την δημόσια ζωή του τόπου», δήλωσε η Ανθή Σαλαγκούδη.

Τα νέα projects: podcasts και το ενδεχόμενο του dancing

Σχετικά με τα τρέχοντα επαγγελματικά της projects, η δημοσιογράφος μίλησε για τα δύο podcasts που παρουσιάζει. Το ένα είναι το «Alpha Female», το οποίο, όπως είπε, «νομίζω ότι γενικά είχε μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε και φέτος».

Το δεύτερο project είναι το «Versus», το οποίο χαρακτήρισε ως «αμιγώς πολιτικό». Αυτά τα δύο podcasts αποτελούν μέρος της σημερινής της επαγγελματικής δραστηριότητας, μετά την αποχώρησή της από το δελτίο ειδήσεων.

Επιπλέον, η Ανθή Σαλαγκούδη δήλωσε θετική στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στο «Dancing with the Stars». «Το σκέφτομαι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω παράλληλα και την άλλη δουλειά μου», σημείωσε. Διευκρίνισε πως είχε δεχτεί σχετική πρόταση στο παρελθόν, αλλά όχι τώρα.

Προσωπική ζωή και η απόφαση για κατάψυξη ωαρίων

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Ανθή Σαλαγκούδη ήταν λακωνική, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ καλά». Επανέλαβε την προηγούμενη δήλωσή της ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ακουστούν ξανά νέα για την προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να κλείσει εκεί το συγκεκριμένο θέμα. «Κοίτα, είπα στην προηγούμενή μας συζήτηση ότι θα κάνετε πολύ καιρό να ακούσετε για την προσωπική μου ζωή, οπότε θέλω να το κλείσω εδώ και να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά», ανέφερε.

Τέλος, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. Εξήγησε ότι αυτή η απόφαση ελήφθη επειδή δεν γνώριζε πώς θα διαμορφώνονταν οι συνθήκες της ζωής της στο μέλλον και αν θα ήταν σε θέση να κάνει παιδί αργότερα. «Ήταν κάτι που αποφάσισα τότε γιατί δεν ήξερα πώς θα είναι οι συνθήκες της ζωής μου και αν θα ήμουν σε θέση να κάνω παιδί αργότερα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον υπάρχει αυτή η βοήθεια από την επιστήμη, αποφάσισε να την αξιοποιήσει. «Και εφόσον υπάρχει αυτή η βοήθεια από την επιστήμη είπα να το αξιοποιήσω», κατέληξε η Ανθή Σαλαγκούδη, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή την προσωπική της επιλογή.

Με πληροφορίες από: Newsit