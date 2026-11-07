Η σύλληψη του «φαντάσματος» για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι έξι χρόνια μετά

Ένας 44χρονος άντρας αλβανικής καταγωγής συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για τη διπλή δολοφονία που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2022. Τα θύματα ήταν η 43χρονη Φωτεινή και ο 42χρονος φαρμακοποιός φίλος της. Ο δράστης αναζητούνταν επί έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ζούσε ως «φάντασμα», αλλάζοντας συνεχώς κινητά τηλέφωνα, σπίτια και στοιχεία ταυτότητας.

Η ζωή ως «φάντασμα»

Ο 44χρονος περιγράφεται από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ως ένας απόλυτος «επαγγελματίας» στην αντιπαρακολούθηση. Με ύψος 1,92 μέτρα και θηριώδη σωματική διάπλαση, κατάφερνε να διαφεύγει της σύλληψης, καθώς άλλαζε σταθερά κινητό τηλέφωνο κάθε εβδομάδα. Το ίδιο συνέβαινε και με τις κατοικίες του, οι οποίες ήταν είτε Airbnb είτε άλλα μισθωμένα διαμερίσματα, σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής αλλά και σε νησιά, όπως η Μύκονος.

Ο άντρας γνώριζε πώς να παραμένει αφανής, αλλάζοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς του και κρύβοντας το παρελθόν του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κατά τα έξι χρόνια της «απουσίας» του, ενεπλάκη σε δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έφτασε στα ίχνη του δράστη όχι μέσω της έρευνας για το διπλό έγκλημα στο Λουτράκι, αλλά επειδή τον εντόπισε τυχαία κατά τη διάρκεια έρευνας για άλλη σοβαρή υπόθεση. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Πατήσια, όπου διέμενε μαζί με μια γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αυτή ήθελε να τον χωρίσει, αλλά εκείνος δεν το δεχόταν. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν ότι με τον εντοπισμό του, η γυναίκα ίσως σώθηκε από τα χέρια του. Για την επιχείρηση σύλληψης επιστρατεύτηκαν πάνοπλοι άντρες της ΕΚΑΜ, καθώς υπήρχε φόβος ένοπλης αντίδρασης.

Οι φόβοι αυτοί αποδείχθηκαν βάσιμοι, καθώς ο 44χρονος είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες, δύο πυροδοτικούς μηχανισμούς για τις χειροβομβίδες και τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες. Επιπλέον, κατείχε πλαστή άδεια διαμονής.

Το βαρύ παρελθόν του δράστη

Ο δράστης είχε φύγει από την Αλβανία πριν από το 2002, καθώς αναζητούνταν εκεί για δολοφονικές επιθέσεις. Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να δήλωσε προφορικά στους αστυνομικούς ότι κατηγορείται στην πατρίδα του για δύο ανθρωποκτονίες. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ουδέποτε επέστρεψε στην Αλβανία κατά τα έξι αυτά χρόνια, καθώς είχε «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τις αρχές εκεί.

Αφού άλλαξε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, άρχισε να απασχολεί τις διωκτικές αρχές στην Ελλάδα για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας και οπλοκατοχής. Μετά τη σύλληψή του, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανοίγει νέο κύκλο έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr