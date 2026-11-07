Σε τεντωμένο καλώδιο η ένταση Ελλάδας - Τουρκίας για την ηλεκτρική διασύνδεση

Η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση, μετά την αντι-NAVTEX που εξέδωσε ακαριαία μετά την ελληνική NAVTEX για τον απόπλου του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «παράνομες» τις σχεδιαζόμενες έρευνες βυθού για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, επιμένοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης της συγκατάθεσής της για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πλέον, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταφέρεται στη γαλλική πλευρά, καθώς αν δεν υπάρξει κάποια διαμεσολάβηση από το Παρίσι, η κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί σε απρόβλεπτη συνέχεια.

Η τουρκική αντίδραση και οι ισχυρισμοί της Άγκυρας

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι το γαλλικής σημαίας σκάφος θα πραγματοποιήσει θαλάσσιες έρευνες για την πόντιση καλωδίου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Η Άγκυρα θεωρεί ότι η περιοχή των ερευνών εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα της, επικαλούμενη τις συντεταγμένες που είχε γνωστοποιήσει μονομερώς στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι έχει ακυρώσει τις NAVTEX που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος, χαρακτηρίζοντάς τες «μη εξουσιοδοτημένες».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί προϋποθέτει τη δική της έγκριση. «Παραμένουμε απολύτως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η διαφωνία αφορά και τον χαρακτηρισμό των εργασιών.

Η ελληνική θέση και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι: «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας». Το υπό γαλλική σημαία πλοίο είχε καταπλεύσει στο Ηράκλειο στις 27 Οκτωβρίου από τη Νάπολη, με τον απόπλου να αναμένεται τις επόμενες ώρες, έπειτα από έγκριση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής.

Η ελληνική NAVTEX ισχύει από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 6 Μαρτίου 2027, καλύπτοντας τη διαδρομή από την Κρήτη έως τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ. Η Λευκωσία όρισε χωριστό χρονικό παράθυρο για τις εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 19 Μαρτίου. Οι έρευνες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε τμήματα βόρεια της Κρήτης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που απομένουν εκτείνεται ανατολικά της Κάσου, στο σημείο όπου διακόπηκαν οι έρευνες το 2024. Οι μετρήσεις του βυθού θα δώσουν στον ΑΔΜΗΕ και στην εταιρεία του έργου τα πρόσθετα στοιχεία που χρειάζονται για τον λεπτομερή σχεδιασμό της όδευσης πριν από την πόντιση.

Το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης και οι δηλώσεις

Η αρχική εκτίμηση της Αθήνας για το καλώδιο ήταν ότι δύσκολα θα στηθεί ένα ανάλογο σκηνικό με αυτό του 2024, όταν ακυρώθηκε το project λόγω της τουρκικής αντίδρασης. Αυτό οφειλόταν στο ότι τότε η Ιταλία δεν ενημέρωσε την Τουρκία, ενώ τώρα εμπλέκεται η Γαλλία, με την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ένα ευρύ πλέγμα συνεργασίας που δύσκολα θα θελήσει να τορπιλίσει. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα χαρακτήρισε το καλώδιο ως...

Σχετικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε το πρωί του Σαββάτου ότι σε περίπτωση προκλητικών ενεργειών από την Τουρκία, η Ελλάδα «θα απαντήσει στο πεδίο». Πρόσθεσε πως η Ελλάδα έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο όπου μπορεί να διαχειριστεί δυναμικά τέτοιες καταστάσεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, newsbeast.gr