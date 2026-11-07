Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή στις σχέσεις και τη συντροφικότητα. Ένα πρόσωπο μπορεί να προσφέρει υποστήριξη ή να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν. Μέσα από μια συζήτηση ίσως κατανοήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου. Αργότερα, η διάθεση γίνεται πιο εσωτερική και αναζητάς χρόνο για να επεξεργαστείς πρόσφατα γεγονότα. Μια παλιά υπόθεση μπορεί να αποκαλυφθεί κάτω από διαφορετικό πρίσμα, προσφέροντας μια σημαντική συνειδητοποίηση.

Οι καθημερινές υποχρεώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως σήμερα μπορείς να τις συνδυάσεις με την ευχαρίστηση. Η συνεργασία με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου γίνεται ευκολότερη, και μια μικρή πράξη βοήθειας μπορεί να εκφράσει όσα νιώθεις. Ένα παλιό σχέδιο ή μια ιδέα επιστρέφει και αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Καθώς περνά η μέρα, αναζητάς περισσότερη επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και έμπνευση μέσα από τις επαφές σου.

Η ημέρα ξεκινά ευνοώντας την επικοινωνία, τις κοινωνικές επαφές και τις ευχάριστες συναντήσεις. Οι άνθρωποι σε πλησιάζουν αβίαστα. Αξιοποίησε αυτή την ευνοϊκή ατμόσφαιρα για να ανταλλάξεις ιδέες και να ανανεώσεις το ενδιαφέρον σου. Αργότερα, η προσοχή σου στρέφεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην καθημερινή οργάνωση. Μικρές πρακτικές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη ζωή σου πιο λειτουργική.

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η σημερινή ημέρα στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και στη συντροφικότητα. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου προσφέρει υποστήριξη ή να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν. Μέσα από μια συζήτηση ίσως κατανοήσεις καλύτερα τα συναισθήματά σου. Αργότερα, η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωτερική και αναζητάς χρόνο για να επεξεργαστείς πρόσφατα γεγονότα. Μια παλιά υπόθεση μπορεί να αποκαλυφθεί κάτω από διαφορετικό πρίσμα, προσφέροντάς σου μια σημαντική συνειδητοποίηση.



Ταύρος

Οι καθημερινές σου υποχρεώσεις βρίσκονται στο επίκεντρο, όμως σήμερα μπορείς να τις συνδυάσεις με την ευχαρίστηση. Η συνεργασία με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου γίνεται ευκολότερη, και μια μικρή πράξη βοήθειας μπορεί να εκφράσει όσα νιώθεις. Ένα παλιό σχέδιο ή μια ιδέα επιστρέφει και αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Καθώς περνά η μέρα, αναζητάς περισσότερη επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και έμπνευση μέσα από τις επαφές σου.

Δίδυμοι

Η ημέρα ξεκινά ευνοώντας την επικοινωνία, τις κοινωνικές επαφές και τις ευχάριστες συναντήσεις. Οι άνθρωποι σε πλησιάζουν αβίαστα. Αξιοποίησε αυτή την ευνοϊκή ατμόσφαιρα για να ανταλλάξεις ιδέες και να ανανεώσεις το ενδιαφέρον σου. Αργότερα, η προσοχή σου στρέφεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην καθημερινή οργάνωση. Μικρές πρακτικές αλλαγές μπορούν να κάνουν τη ζωή σου πιο λειτουργική.

Καρκίνος

Το πρωί, έρχεσαι πιο κοντά στο σπίτι, στην οικογένεια και σε ό,τι σου προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια. Είναι μια κατάλληλη στιγμή για να αποκαταστήσεις την αρμονία στον προσωπικό σου χώρο ή να ασχοληθείς ξανά με ένα παλιό σχέδιο που εξακολουθεί να σε συγκινεί. Η ηρεμία θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Όσο περνά η μέρα, η διάθεσή σου αλλάζει, αναζητώντας περισσότερη επικοινωνία, δημιουργικότητα και ανθρώπινη επαφή.

Λέων

Η ημέρα ξεκινά με έντονη κινητικότητα, συζητήσεις, μετακινήσεις και ενδιαφέρουσες επαφές. Δεν χρειάζεται να περιοριστείς σε μία μόνο δραστηριότητα, καθώς ακόμη και μια απλή κουβέντα μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη ιδέα. Μια παλαιότερη συζήτηση ή ένα σχέδιο που είχες αφήσει στην άκρη αξίζει να επανεξεταστεί. Αργότερα, η ανάγκη σου για ηρεμία μεγαλώνει και προτιμάς να απολαύσεις την ασφάλεια του προσωπικού σου χώρου.

Παρθένος

Σήμερα αναζητάς σταθερότητα και ουσιαστική ικανοποίηση μέσα από απλές, καθημερινές απολαύσεις. Η στιγμή ευνοεί πρακτικές δραστηριότητες, τη φροντίδα του χώρου σου και ό,τι σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να αναζητήσεις αμέσως την επόμενη μεγάλη αλλαγή. Αξιοποίησε όσα ήδη έχεις δημιουργήσει και δώσε χρόνο στις σκέψεις σου να ξεκαθαρίσουν. Καθώς η ημέρα εξελίσσεται, οι επαφές και οι υποχρεώσεις σου πληθαίνουν, απαιτώντας καλύτερη οργάνωση.

Ζυγός

Η Σελήνη και η Αφροδίτη στο ζώδιό σου δημιουργούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εκφράζεις ευκολότερα τον εαυτό σου, ενώ οι επαφές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα μπορούν να σου προσφέρουν χαρά και υποστήριξη. Νιώθεις πιο κοντά στις επιθυμίες σου και αναγνωρίζεις τι πραγματικά σε κάνει ευτυχισμένο/η. Αργότερα, η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά και στην ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα στην καθημερινότητά σου.

Σκορπιός

Η σημερινή μέρα σε καλεί να απομακρυνθείς λίγο από τον θόρυβο και να αφουγκραστείς την εσωτερική σου φωνή. Η διαίσθησή σου δυναμώνει και μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καλύτερα μια προσωπική υπόθεση. Η ηρεμία, η ξεκούραση και η επαφή με τον εαυτό σου λειτουργούν ανανεωτικά. Αργότερα, καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, επιστρέφεις δυναμικά στο προσκήνιο, αναζητώντας ουσιαστική επικοινωνία και αναγνώριση.

Τοξότης

Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μια φιλική επαφή μπορεί να σου προσφέρει χαρά, έμπνευση ή μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Μέσα από συζητήσεις, ίσως ανακαλύψεις ξανά έναν παραμελημένο στόχο ή πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική σου. Η υποστήριξη των άλλων λειτουργεί ενθαρρυντικά. Αργότερα, ωστόσο, θα νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς από την έντονη δραστηριότητα και να απολαύσεις στιγμές ησυχίας και προσωπικής ανανέωσης.

Αιγόκερως

Οι προσπάθειες και οι πρόσφατες επιτυχίες σου μπορούν σήμερα να σου προσφέρουν ιδιαίτερη ικανοποίηση. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσεις όσα έχεις καταφέρει και να επανεξετάσεις παλαιότερους στόχους που ίσως αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Η υπευθυνότητα και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζουν. Καθώς περνούν οι ώρες, η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και αναζητάς ανθρώπους με τους οποίους να μοιραστείς ιδέες, σχέδια και ευχάριστες στιγμές.

Υδροχόος

Η ανάγκη σου για εξέλιξη, μάθηση και διεύρυνση των οριζόντων σου είναι σήμερα πιο έντονη. Οι συζητήσεις και οι συνεργασίες μπορούν να σου ανοίξουν νέες προοπτικές, ενώ μια διαφορετική άποψη ίσως σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από άλλη σκοπιά. Άφησε για λίγο στην άκρη την υπερανάλυση και δώσε χώρο στην έμπνευση. Αργότερα, η προσοχή σου θα στραφθεί ξανά στις επαγγελματικές φιλοδοξίες και στην ανάγκη να αποδείξεις τις δυνατότητές σου.

Ιχθύες

Η ημέρα σου φέρνει συναισθηματική ηρεμία, βοηθώντας σε να έρθεις πιο κοντά στις βαθύτερες ανάγκες σου. Η προσωπική σου ζωή γίνεται πιο γλυκιά, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνεσαι καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η διαίσθησή σου θα σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ακόμα και σε επαγγελματικά ή καθημερινά θέματα. Αργότερα, η διάθεσή σου στρέφεται προς νέες εμπειρίες, γνώσεις και συζητήσεις, καθώς αναζητάς κάτι που θα σε εμπνεύσει και θα σου προσφέρει προοπτική.

Με πληροφορίες από: tlife.gr