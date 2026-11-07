Η Κινέζα μεταφράστρια Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου του 2026, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» να αναζητά τα ίχνη της. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, περιλαμβάνοντας την εύρεση ενός πλαστού διαβατηρίου με τη φωτογραφία της, αλλά και λεπτομέρειες για τις επαφές και τα επαγγελματικά της σχέδια στην Αλβανία. Η υπόθεση εξελίσσεται με την αποκάλυψη πληροφοριών τόσο από Αλβανούς πολίτες όσο και από τον σύζυγό της.

Οι επαφές στην Αλβανία και τα επιχειρηματικά σχέδια

Η εκπομπή «Τούνελ» εντόπισε στην Αλβανία τον ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου και τη σύζυγό του, οι οποίοι είχαν αναπτύξει επαφές με τη Γιου Τινγκ λίγους μήνες πριν από την εξαφάνισή της. Το ζευγάρι περιέγραψε τη γνωριμία τους με την αγνοούμενη, αναφέροντας ότι είχαν ταξιδέψει μαζί της στην Κίνα για δέκα ημέρες, για εμπορικούς λόγους που αφορούσαν εκσκαφείς.

Σύμφωνα με τον ξενοδόχο, η Γιου Τινγκ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στην Αλβανία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια επιχείρηση εμφιάλωσης νερού. Επίσης, είχε αναλάβει να βρει προσωπικό για την επιχείρησή του, συστήνοντας έναν άνδρα και μία γυναίκα ως μάγειρες, οι οποίοι ωστόσο δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Το ζευγάρι της είχε εξασφαλίσει άδειες παραμονής, αλλά από τον Μάρτιο και μετά δεν την ξανασυνάντησαν, καθώς η εμπορική συμφωνία δεν προχώρησε.

Η θέση του συζύγου για τα ταξίδια και τις δραστηριότητες

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης, ανέφερε ότι η σύζυγός του είχε επισκεφθεί την Αλβανία συνολικά τέσσερις φορές. Ένα από αυτά τα ταξίδια ήταν μονοήμερο, μαζί με έναν Κινέζο επενδυτή και τη μητέρα του, με σκοπό να εξετάσουν μια εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού, που περιελάμβανε μια πηγή και ένα παλιό εργοστάσιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η Γιου Τινγκ είχε εκδώσει την απαραίτητη άδεια εργασίας.

Ο κ. Καραβασίλης υποστηρίζει πως οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ούτε το διαβατήριο ούτε η άδεια παραμονής της Γιου Τινγκ είχαν καταγραφεί ως έγγραφα εξόδου από τη χώρα, και δεν υπάρχει καμία σχετική καταγραφή μετακίνησης. Θεωρεί πως το σενάριο να έχει μεταβεί στην Αλβανία για να δραστηριοποιηθεί χωρίς να αφήσει ίχνη είναι παράλογο. Επίσης, πρόσθεσε ότι η επαφή της με την Αλβανία έγινε μέσω μιας μεσίτριας αλβανικής καταγωγής, ενώ σε ένα από τα ταξίδια της, ταξίδεψε για τις γιορτές με μια Κινέζα φίλη της, την περίοδο που ο ίδιος έλειπε στην Κίνα.

Το πλαστό διαβατήριο που εκδόθηκε μετά την εξαφάνιση

Ένα νέο, σημαντικό στοιχείο ήρθε στο φως μέσω τηλεθεατή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ο οποίος απέστειλε τη φωτογραφία ενός πλαστού διαβατηρίου. Το διαβατήριο αυτό φέρει τη φωτογραφία της Γιου Τινγκ, αλλά με διαφορετικό όνομα. Ωστόσο, κάποιες ημερομηνίες και άλλα στοιχεία που αναγράφονται στο έγγραφο φαίνεται να ταιριάζουν με τα προσωπικά της στοιχεία.

Το συγκεκριμένο πλαστό διαβατήριο εκδόθηκε έναν μήνα μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ. Παρά την ύπαρξή του, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, δεν έχει καταγραφεί καμία είσοδος ή έξοδος από τη χώρα με το όνομα ή τον αριθμό που αναγράφονται σε αυτό το διαβατήριο.

Με πληροφορίες από: megatv.com, megatv.com, megatv.com