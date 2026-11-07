Γιατί τα αυγά πωλούνται εκτός ψυγείου στα σούπερ μάρκετ, αλλά τα βάζουμε στο σπίτι

Είναι μια συνηθισμένη εικόνα: στα σούπερ μάρκετ, τα αυγά βρίσκονται στα ράφια, εκτός ψυγείου, σε αντίθεση με άλλα ευπαθή προϊόντα όπως το γάλα ή το τυρί. Ωστόσο, μόλις φτάσουμε στο σπίτι, η πρώτη μας κίνηση είναι σχεδόν πάντα να τα τοποθετήσουμε στο ψυγείο. Αυτή η διαφορετική πρακτική δημιουργεί ένα ερώτημα: γιατί αυτή η διαφορά στην αποθήκευση και ποιος είναι ο σωστός τρόπος;

Η φυσική προστασία του κελύφους

Η απάντηση βρίσκεται σε μια φυσική προστασία που διαθέτει το κέλυφος των αυγών. Παρόλο που φαίνεται συμπαγές, το κέλυφος στην πραγματικότητα έχει χιλιάδες μικροσκοπικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι καλύπτονται από μια προστατευτική επίστρωση, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του αυγού.

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό των αυγών πριν την πώληση. Τα αυγά κατηγορίας Α, τα οποία είναι τα φρέσκα αυγά που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, κατά κανόνα δεν επιτρέπεται να πλένονται ή να καθαρίζονται πριν από την πώληση. Υπάρχουν μόνο περιορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τέτοιες διαδικασίες.

Ο βασικός λόγος αυτής της απαγόρευσης είναι ότι το πλύσιμο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φυσική προστατευτική επίστρωση του κελύφους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το πλύσιμο δεν πραγματοποιείται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν ότι η προστασία δεν θα διαταραχθεί.

Η πρακτική στα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Εξαιτίας αυτών των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αυγά πωλούνται συνήθως από ράφια που βρίσκονται εκτός ψυγείου στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Η διατήρηση της φυσικής προστασίας του κελύφους είναι προτεραιότητα, και η αποφυγή του πλυσίματος συμβάλλει σε αυτό.

Ωστόσο, το μυστικό της αποθήκευσης δεν αφορά μόνο τον τρόπο χειρισμού των αυγών πριν φτάσουν στα ράφια, αλλά και τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Αυτές οι μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των αυγών. Ένα παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται όταν βγάζουμε ένα παγωμένο μπουκάλι νερό από το ψυγείο, όπου σχηματίζονται σταγονίδια στην επιφάνειά του.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr