Οι παγκόσμιες αγορές σε στάση άμυνας απέναντι στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Ένα κύμα επιφυλάξεων απέναντι στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κυριάρχησε στις παγκόσμιες αγορές την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 και την Παρασκευή, επηρεάζοντας σημαντικά τη Wall Street. Οι επενδυτές δείχνουν αυξημένη ανησυχία για την πορεία επέκτασης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να τεθεί «φρένο» στην ανοδική του πορεία. Αυτή η στάση άμυνας έρχεται μετά από ένα «ράλι» που παρατηρήθηκε στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, την επόμενη ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Επιφυλακτικότητα μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτάχυνε τις ρευστοποιήσεις στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονταν ήδη υπό πίεση για αρκετές εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν φόβους για την πιθανότητα εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων. Η συντριβή των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές φαίνεται να έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για το μέλλον των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχική αισιοδοξία που προκάλεσε το «ράλι» μετά τις εκλογές, γρήγορα αντικαταστάθηκε από μια διάθεση επιφυλακτικότητας. Οι αγορές, τόσο στην Αμερική όσο και διεθνώς, αντιμετωπίζουν τώρα τις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης με μεγαλύτερη προσοχή, αναμένοντας πιθανές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Οι επιφυλάξεις των επενδυτών δεν περιορίστηκαν μόνο στη Wall Street, αλλά επεκτάθηκαν και στις ασιατικές αγορές, όπου καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έχει χάσει πάνω από 20% της αξίας του από το υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Ιουνίου. Αυτή η πτώση αντανακλά την ευρύτερη ανησυχία για τις τεχνολογικές μετοχές.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες της Ασίας. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μετοχές τεχνολογίας, έχει υποχωρήσει περίπου 45%. Στην Ταϊβάν, ο δείκτης Taiex, που είχε φτάσει στο υψηλό του στις αρχές Οκτωβρίου, την ίδια περίοδο με τον Nasdaq, έχει χάσει πάνω από 20% μέσα σε μόλις έναν μήνα. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την παγκόσμια φύση των πιέσεων που δέχεται ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εικόνα στη Wall Street και οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης στη Wall Street, ο δείκτης Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 299,54 μονάδων, διαμορφούμενος στις 24.614,53 μονάδες. Αυτή η αντίδραση στον τομέα των ημιαγωγών ήρθε μετά από μια προηγούμενη συνεδρίαση στην οποία αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη είχαν καταγράψει τις βαρύτερες ημερήσιες απώλειές τους εδώ και μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Η χθεσινή πτώση είχε οδηγήσει τον Nasdaq 15% κάτω από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου. Από εκείνη την ημερομηνία, οι «Magnificent Seven», οι μεγάλες τεχνολογικές μετοχές που έδωσαν ώθηση στην αμερικανική αγορά τα τελευταία χρόνια, έχουν χάσει συνολικά 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Η συνδυασμένη κεφαλαιοποίησή τους έχει μειωθεί κατά 9,5%, αναδεικνύοντας το μέγεθος των πιέσεων που δέχονται οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Σημαντικές απώλειες για μεγάλες εταιρείες

Μεταξύ των εταιρειών που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες στο διάστημα αυτό ήταν η Nvidia, με πτώση 24%, και η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, με πτώση 18%. Την Πέμπτη, η Nvidia, η οποία είναι η δεύτερη παγκοσμίως σε κεφαλαιοποίηση πίσω από την Apple, υποχώρησε κατά 9,3%. Αυτή ήταν η χειρότερη συνεδρίασή της από τον Ιανουάριο του 2025.

Η ανταγωνίστριά της, AMD, έχασε 17,3% της αξίας της. Επιπλέον, η Broadcom υποχώρησε κατά 10,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Ιούνιο. Η Oracle, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες cloud, είδε τη μετοχή της να χάνει 6,9%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιέσεις είναι ευρείες και επηρεάζουν πολλούς βασικούς παίκτες στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες του Έλον Μασκ στο στόχαστρο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες του Έλον Μασκ, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς. Ο Έλον Μασκ υπήρξε επίσης σημαντικός οικονομικός υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ. Η σύνδεση αυτή, σε συνδυασμό με τις γενικότερες ανησυχίες της αγοράς, φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές των επιχειρήσεών του.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η αβεβαιότητα για το ρυθμιστικό πλαίσιο και η μεταβλητότητα στις αγορές συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο για τις εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Newsit