Ο κυνισμός δεν συνδέεται με την ευφυΐα και μπορεί να βλάψει την υγεία και την καριέρα

Επιστημονικές μελέτες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο ο κυνισμός μπορεί να επηρεάσει την υγεία, τις σχέσεις και την επαγγελματική πορεία ενός ατόμου. Παράλληλα, οι έρευνες αυτές εξετάζουν πώς μπορεί να περιοριστεί αυτή η στάση ζωής. Η γενικευμένη δυσπιστία προς τα κίνητρα των άλλων, που συχνά συνοδεύεται από απαισιοδοξία και ωμή ειρωνεία, δεν αποτελεί ένδειξη ευφυΐας, όπως πολλοί πιστεύουν.

Τι είναι ο κυνισμός;

Ο κυνισμός ορίζεται ως μια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από μια γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων ανθρώπων. Συχνά, η στάση αυτή συνοδεύεται από μια ωμή ειρωνεία και απαισιοδοξία. Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι ένα κυνικό άτομο χαρακτηρίζεται από κάποια ευφυΐα, καθώς μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης πριν εκτοξεύσει την επόμενη καυστική του ατάκα.

Στην αρχαία Ελλάδα, ο κυνισμός αποτελούσε μια σοβαρή φιλοσοφική σχολή. Ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της ήταν ο Διογένης, ο οποίος επέλεξε να ζει μέσα σε ένα πιθάρι. Με αυτόν τον τρόπο, ο Διογένης ήθελε να αποδείξει ότι η ευδαιμονία δεν εξαρτάται από τα χρήματα ή τα μεγάλα σπίτια.

Οι επιπτώσεις του κυνισμού στην προσωπική ζωή

Σε μια εποχή που κυριαρχείται από έντονη ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον συνάνθρωπο, είναι εύκολο για κάποιον να γίνει κυνικός. Η λογική πίσω από αυτή τη στάση είναι ότι, χωρίς πολλές ελπίδες, δεν απογοητεύεσαι εύκολα. Ωστόσο, ο Jamil Zaki, ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Stanford και συγγραφέας που μελετά την καλοσύνη και την ενσυναίσθηση, υποστηρίζει σε άρθρο του ότι αυτή η αντίδραση, όσο λογική κι αν μοιάζει στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν είναι μια στάση ζωής που μας βοηθά. Αντιθέτως, έχει αρνητικές συνέπειες.

Ο ίδιος, μαζί με την ομάδα του, διαπίστωσε ότι η αρνητική αντίληψη για την ανθρωπότητα βλάπτει τα άτομα. Συγκεκριμένα, μπορεί να αποβεί επιζήμια για τη σωματική και ψυχική υγεία. Επιπλέον, ενδέχεται να έχει ακόμα και οικονομικό κόστος, καθώς οδηγεί στην απώλεια ευκαιριών που απαιτούν συνεργασία και εμπιστοσύνη.

Ο κυνισμός και η κοινωνία

Ο κυνισμός μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο κοινωνίας. Ο Zaki ανέφερε ότι, σύμφωνα με την έρευνα, οι κυνικοί άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να διαμαρτυρηθούν για μια αδικία. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων ή ακόμα και να ψηφίσουν.

Κυνισμός στον εργασιακό χώρο

Στο ίδιο άρθρο, η ψυχολόγος Olga Stavrova περιγράφει ένα περιστατικό από την αρχή της ακαδημαϊκής της σταδιοδρομίας. Τότε, κάποιος της έδωσε μια συμβουλή που την εξέπληξε: «Μου είπαν να μην μοιράζομαι ποτέ τις ιδέες μου, επειδή κάποιος θα μπορούσε να τις κλέψει». Η Stavrova αναρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύει σε έναν τομέα που βασίζεται τόσο πολύ στη συνεργασία.

Ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Mannheim στη Γερμανία, η Olga Stavrova άρχισε να μελετά τον κυνισμό στον εργασιακό χώρο και το κατά πόσο αυτός αποτελεί δρόμο προς την επιτυχία. Η έρευνά της έδειξε το ακριβώς αντίθετο. Μια μελέτη του 2016 αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο κυνικοί κερδίζουν λιγότερα χρήματα και είναι λιγότερο πιθανό να αναδειχθούν σε ηγετικές θέσεις στον τομέα τους.

Με πληροφορίες από: ow.gr